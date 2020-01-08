Українське підприємство у кооперації з іноземною компанією розробило спеціальні магнітометричні датчики для дронів, що здатні виявляти боєприпаси, що не розірвалися.

Про це пише інформаційне агентство Міністерства оборони України АрміяInform.

Ці датчики монтують на безпілотний літальний апарат типу “коптер”, який виконує обліт необхідної ділянки місцевості на висоті 5-10 метрів і визначає не лише місця перебування вибухонебезпечних предметів, а і їхні контури.

Наголошується, що під час випробувань дрон, обладнаний датчиками, безпомилково ідентифікував міни калібру 82 та 120 міліметрів з точністю до сантиметра. При цьому, вони здатні це робити як удень, так і вночі.

Отриману інформацію можна передавати як у режимі реального часу, так і після повернення з польотного завдання.

Крім того, зазначається, що застосування таких безпілотних апаратів економить час на розвідку місцевості, у порівняні з працею сапера, який використовує робототехніку, підвищує точність визначення небезпечних предметів й убезпечує особовий склад від зайвої необхідності ризикувати життям.