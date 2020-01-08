Про це пише інформаційне агентство Міністерства оборони України АрміяInform.
Ці датчики монтують на безпілотний літальний апарат типу “коптер”, який виконує обліт необхідної ділянки місцевості на висоті 5-10 метрів і визначає не лише місця перебування вибухонебезпечних предметів, а і їхні контури.
Наголошується, що під час випробувань дрон, обладнаний датчиками, безпомилково ідентифікував міни калібру 82 та 120 міліметрів з точністю до сантиметра. При цьому, вони здатні це робити як удень, так і вночі.
Отриману інформацію можна передавати як у режимі реального часу, так і після повернення з польотного завдання.
Крім того, зазначається, що застосування таких безпілотних апаратів економить час на розвідку місцевості, у порівняні з працею сапера, який використовує робототехніку, підвищує точність визначення небезпечних предметів й убезпечує особовий склад від зайвої необхідності ризикувати життям.
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