Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, російські підрозділи дивізії, до якої належить полонений окупант, намагаються якомога швидше втекти.

Бутусов заявив, що десантники “врятували життя російському офіцеру”, адже його товариші “кинули”, а сам накласти жгут на свої рани він би не зміг: “Тепер піде в обмінний фонд, для порятунку наших полонених героїв”, — написав журналіст.

Також він опублікував фотографії полоненого. На світлинах видно, що військовий РФ лежить на землі без штанів: “Підрозділи цієї дивізії панічно тікають в різних напрямках”, — написав Бутусов.