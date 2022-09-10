Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, російські підрозділи дивізії, до якої належить полонений окупант, намагаються якомога швидше втекти.
Бутусов заявив, що десантники “врятували життя російському офіцеру”, адже його товариші “кинули”, а сам накласти жгут на свої рани він би не зміг: “Тепер піде в обмінний фонд, для порятунку наших полонених героїв”, — написав журналіст.
Також він опублікував фотографії полоненого. На світлинах видно, що військовий РФ лежить на землі без штанів: “Підрозділи цієї дивізії панічно тікають в різних напрямках”, — написав Бутусов.
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