Про це повідомила пресслужба 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.
Окрім цього, українські десантно-штурмові та артилерійські підрозділи того ж дня ліквідували два бронетранспортери (БТР) і дві бойові машина повітрянодесантних та аеромобільних військ (БМД) російських загарбників. Загалом минула доба видалась результативною щодо знищення ворожої техніки.
“Приблизно о восьмій годині ранку, зі сторони противника у небі з’явилося три ворожі вертольоти Ка-52. Певно, проводили авіарозвідку. Коли вертольоти наблизилися, я навів на ціль свій ПЗРК “Ігла”, і здійснив пуск. Ракета влучила у “вертушку”! З підбитого гелікоптера пішов густий чорний дим”, – розповів стрілець-зенітник Назар.
Також він зазначив, що знищення бойового вертольота російських окупантів він присвятив своїй дитині, якій нещодавно виповнився місяць з дня її народження.
- Триває 121-ша доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час російські окупанти втратили понад 34 тисячі своїх армійців та тисячі одиниць різноманітної військової техніки.
- На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), найближчими тижнями наступ російської армії в Україні може припинитись через довготривалі та виснажливі бої у Сєвєродонецьку (Луганська область).
- Станом на початок 121-ої доби повномасштабної російсько-української війни, окупанти не припиняють наступальної операції у Східній операційній зоні. Мета росіян – повний контроль над територіями Донецької та Луганської областей. Також ворог продовжує блокувати українські порти у Чорному морі та намагається утримати тимчасово захоплені території Запорізької і Херсонської областей.