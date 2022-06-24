Десантно-штурмовими та артилерійськими підрозділами Львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, яка виконує бойові завдання на східному напрямку було знищено ворожий гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомила пресслужба 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

Окрім цього, українські десантно-штурмові та артилерійські підрозділи того ж дня ліквідували два бронетранспортери (БТР) і дві бойові машина повітрянодесантних та аеромобільних військ (БМД) російських загарбників. Загалом минула доба видалась результативною щодо знищення ворожої техніки.

“Приблизно о восьмій годині ранку, зі сторони противника у небі з’явилося три ворожі вертольоти Ка-52. Певно, проводили авіарозвідку. Коли вертольоти наблизилися, я навів на ціль свій ПЗРК “Ігла”, і здійснив пуск. Ракета влучила у “вертушку”! З підбитого гелікоптера пішов густий чорний дим”, – розповів стрілець-зенітник Назар.

Також він зазначив, що знищення бойового вертольота російських окупантів він присвятив своїй дитині, якій нещодавно виповнився місяць з дня її народження.