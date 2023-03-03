В одному з районів виконання завдань, військовослужбовці Десантно-штурмових військ Збройних сил України збили засекречений російський розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс “Картограф”.

Про це інформує пресслужба Збройних сил України.

За словами офіцера розвідувального підрозділу Десантно-штурмових військ, дана модель безпілотного комплексу була розроблена для потреб ФСБ РФ і використовувалася країною-агресоркою під час під час ведення бойових дій на важливих напрямках.

“Однак, наші десантники назавжди “приземлили” цю “комітетську” пташку”, – наголосили у пресслужбі ЗСУ.

Варто зазначати, що на рахунку підрозділів українського десанту вже більше півсотні збитих російських БПЛА різних типів. Відтак, особовий склад Десантно-штурмових військ продовжує виконувати бойові завдання, знищувати живу силу та техніку противника.

Зауважимо, що в Україні триває 373-тя доба повномасштабного російського вторгнення. за цей період часу українські захисники ліквідували понад 151 тисячу російських загарбників та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та 7 БпЛА (1 – типу “Суперкам”, 2 – “Орлан” та 4 – “Ланцет”).

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження противника та склад його боєзапасів.