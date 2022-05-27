Про це повідомляє пресслужба Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Як зазначають у командуванні, військовослужбовцями зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ збито черговий бойовий гелікоптер російських окупантів Ка-52 “Алігатор”.

Також у повідомленні додали, що ворожий гвинтокрил знищили в районі Харківської області, застосувавши переносний зенітно-ракетний комплекс “Перун”.

Це вже 67 повітряна ціль на бойовому рахунку воїнів ДШВ ЗС України.