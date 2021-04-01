Українські культурні діячі та громадські організації звернулися до президента Володимира Зеленського з вимогою захистити культурні інституції країни.

Про це йдеться у відкритому листі до президента.

Так, видатні культурні діячі просять Зеленського припинити тиск, повернути фінансування та забезпечити проведення чесних конкурсів на керівні посади у ключові інституції. Зокрема, мова йде про Український культурний фонд, Український інститут, Український інститут книги, Державне агентство України з питань кіно, Мистецький Арсенал, Довженко-Центр.

“Ми обурені згортанням підтримки та наступом на деякі з культурних інституцій у вигляді прямого й непрямого тиску, обмеження фінансування, повернення практики ручного управління і “телефонного права”, залякування перевірками та перспективами рейдерського захоплення. Ми обурені перетворенням конкурсів на заміщення посад керівників на імітацію прямих, чесних і відкритих виборів, де мав би перемогти найдостойніший, а “перемагає” попередньо узгоджений”, – зазначається у листі.

Також митці згадали про небезпеку під час конкурсу на посаду голови Держкіно минулого року та під час конкурсу на визначення складу Ради з державної підтримки кінематографії, яку сформували з учасників телеринку, наближених до влади.

Також культурні діячі нагадали про тривалий тиск на Довженко-Центр, який тривав протягом 2020 року. Вони наголосили, що зараз під загрозою опинився Український культурний фонд. Ситуація змушує публічно просити допомоги у президента.

“Ми стаємо в обороні цих культурних інституцій та цінностей нової України і вимагаємо негайно припинити тиск і нападки, повернути фінансову підтримку їхньої діяльності, а також забезпечити прозорі та чесні конкурси на посади нових керівників. Такі інституції, побудовані за кілька років з нуля, слід захищати і берегти”, – зауважили автори.

Зазначимо, що відкритий лист підписали понад дві сотні відомих діячів культури. Зокрема, правозахисник Мирослав Маринович, письменники Андрій Курков, Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Ірена Карпа, Оксана Забужко, Лариса Денисенко, Юрко Прохасько, режисери Олег Сенцов, Олесь Санін, художники Олександр Ройтбурд, Павло Маков, голова правління ПАТ НСТУ Зураб Аласанія, Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу, Українська гільдія режисерів та інші. Також автори залишили форму для діячів, які також приєднуються до ініціативи.