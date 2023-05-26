У польському місті Осса 49 українських дітей отримали свої перші ID-картки від Державної міграційної служби.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“Українські діти в польському місті Осса отримали свої перші паспорти громадянина України. 49 дітей отримали ID-картки від Державної міграційної служби. Це стало можливим завдяки зусиллям Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану та UNICEF”, – повідомили у відомстві.

А також зазначили, що мовиться про 49 статусних дітей, тобто дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знайшли тимчасовий прихисток за кордоном.

Нагадаємо, що у квітні у місті Вроцлав у тестовому режимі розпочав роботу стаціонарний центр обслуговування для громадян України “Паспортний сервіс”.

У цьому паспортному сервісі українці можуть отримати такі послуги, як виготовлення закордонного паспорта й ID-картки; оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон; оформлення ID-картки; обмін посвідчення водія та страхування.

Центр працює з понеділка до суботи з 09:00 до 18:00 за адресою: plac Grunwaldzki 22.