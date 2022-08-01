Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова повідомила, що у МЗС підтримали дружину президента Олену Зеленську та провели відповідний флешмоб #sitlikeagirl.

Про це Джапарова написала у Facebook.

Вона припустила, що більшість жінок у нашому культурному середовищі мали або мають “почесне місце”. За хатніми справами, на кухні, біля дітей, за чоловіком і якщо вже залишались сили та натхнення, можна це “місце” визначити за власним бажанням.

“Ми зростали з дуже чіткими настановами, що треба бути чемною та як поводитись, аби бути справжньою дівчиною. Гадаю, це досі актуально, хоч і не в такій мірі, як за мого дитинства. Жінки-дипломатки в “засіках” професійного досвіду теж мають багато історій про ставлення через стать”, – зазначила заступниця міністра.

Вона наголосила, що нині ми є свідками та учасницями формування нової культури, де стать не визначає успіх, адже бачимо тисячі талановитих жінок військових, дипломаток, хірургинь, вчених, міністерок, професорок.

Джапарова пояснила, що запросила колежанок з Міністерства закордонних справ України приєднатись до флешмобу на підтримку Олени Зеленської #sitlikeagirl.

Та зауважила, що сприймає його як заклик до єднання. За її словами, зараз як ніколи, ми бачимо, що стать не визначає нічого, коли йдеться про боротьбу одну на всіх — чоловіків та жінок – “боротьбу за свободу та незалежність”.

Перша леді України Олена Зеленська дала велике інтерв’ю команді американського журналу Vogue, яка на початку липня приїжджала до Києва. Проте дехто з українців неоднозначно сприйняв світлину першої леді на обкладинці журналу, мовляв “нежіночна поза” обрана для світлини. У мережах запустили флешмоб #sitlikeagirl (сидіти, як дівчина) на підтримку Олени Зеленської.