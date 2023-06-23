Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook
Загалом в Угорщині утримували 11 українських військовополонених. Раніше трьох з них вдалося повернути на територію України.
Сьогодні, 23 червня, українські дипломати вивезли ще двох військових, які були передані Москвою Будапешту.
“Таким чином українській стороні вдалося повернути вже п’ятьох українських захисників. Працюємо, аби і решта шість воїнів якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних”, – повідомив Олег Ніколенко.
- Станом на 22 червня українська сторона не отримала доступу до українських військовополонених в Угорщині. Вони фактично перебувають в ізоляції через дії Будапешта.
- В Єврокомісії наголосили, що Угорщина має пояснити свою участь у звільненні українських військовополонених у РФ та комунікацію з урядом України з цього питання.