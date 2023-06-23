У Міністерстві закордонних справ працюють над тим, щоб вивезти з Угорщини решту військовополонених.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook

Загалом в Угорщині утримували 11 українських військовополонених. Раніше трьох з них вдалося повернути на територію України.

Сьогодні, 23 червня, українські дипломати вивезли ще двох військових, які були передані Москвою Будапешту.

“Таким чином українській стороні вдалося повернути вже п’ятьох українських захисників. Працюємо, аби і решта шість воїнів якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних”, – повідомив Олег Ніколенко.