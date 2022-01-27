Фізичні особи-підприємці сплатили 34,8 млрд грн єдиного податку до держбюджету у 2021 році, що є найвищим показником за останні п'ять років.

Про це повідомляє платформа єдиних даних Opendatabot.

Зазначається, що сума перевищує показник 2020 року, коли ФОПи перерахували 27,6 мільярда гривень.

“Ця цифра не лише перевищує показник 2020 року, коли з ФОПів було зібрано 27,6 млрд грн, а й є рекордною за п’ять років”, – йдеться в повідомленні громадської організації.

Рекорд пояснюють як і збільшенням доходу фізосіб-підприємців, так і зростанням кількості нових ФОПів, а ще тим, що підприємці стали рідше згортати бізнес.

Єдиний податок – це головний податок для ФОПів, запроваджений для спрощення ведення бізнесу та зниження податкового навантаження.

Можливість перейти на спрощену систему передбачена для фізосіб-підприємців та юросіб, масштаби діяльності яких не перевищують визначені законом межі за максимальним обсягом доходів та кількістю працівників.

На початку тижня в Києві тривали акції під Верховною Радою. Протестувальники тривалий час вимагають ухвалення законопроєктів № 5866,№ 5866-1 – вони стосуються змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо “створення умов для розвитку фізичних осіб-підприємців та підвищення прозорості їх діяльності”.