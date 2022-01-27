Про це повідомляє платформа єдиних даних Opendatabot.
Зазначається, що сума перевищує показник 2020 року, коли ФОПи перерахували 27,6 мільярда гривень.
“Ця цифра не лише перевищує показник 2020 року, коли з ФОПів було зібрано 27,6 млрд грн, а й є рекордною за п’ять років”, – йдеться в повідомленні громадської організації.
Рекорд пояснюють як і збільшенням доходу фізосіб-підприємців, так і зростанням кількості нових ФОПів, а ще тим, що підприємці стали рідше згортати бізнес.
Єдиний податок – це головний податок для ФОПів, запроваджений для спрощення ведення бізнесу та зниження податкового навантаження.
Можливість перейти на спрощену систему передбачена для фізосіб-підприємців та юросіб, масштаби діяльності яких не перевищують визначені законом межі за максимальним обсягом доходів та кількістю працівників.
На початку тижня в Києві тривали акції під Верховною Радою. Протестувальники тривалий час вимагають ухвалення законопроєктів № 5866,№ 5866-1 – вони стосуються змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо “створення умов для розвитку фізичних осіб-підприємців та підвищення прозорості їх діяльності”.
- Нагадаємо, у Києві 25 січня сталися зіткнення підприємців із силовиками під час мітингу SaveФОП. Протестувальники намагалися прорватися в будівлю Верхової Ради.
- Представники фракцій та депутатських груп Верховної Ради домовилися розробити постанову щодо відтермінування штрафів для фізичних осіб-підприємців, через несвоєчасне встановлення касових апаратів.