У рамках проєкту 30 Незалежних від Українського інституту та Port Agency Reface допоміг "оживити" українські купюри. Вони заспівали пісні Wellboy, GO_A, Mamarika.

Про це повідомили організатори проєкту.

Зокрема, Леся Українка на 200-гривневій купюрі “заспівала“ пісню Шум гурту Go_A, Володимир Великий на 1-ій гривні “співає“ голосом Велбоя пісню “Гуси”, а Володимир Вернадський “виконав“ пісню MamaRika “Мама Ріка“.

Крім того, користувачі можуть вставити своє обличчя у відео та привітати країну із 30-річчя Незалежності.

У категорії “Незалежність“ у застосунку можна приміряти українські етнокостюми чи зачитати вірші в образі Леся Подерв’янського або Сергія Жадана.

Окрема категорія присвячена музиці: як переможцям Євробачення, так і легендам української незалежної музичної сцени. Не обійшлось і відео без категорії мемів у застосунку у які також користувачі можуть вставити своє обличчя.

“Як усі Reface хотів привітати країну, але у свій нестандартний спосіб. Категорію створили не лише для того, щоб пишатись нашими здобутками Незалежності, але й щоб трохи посміялись у цей день. Український інститут та Port agency проробили колосальну роботу і приємно бачити проєкт такого масштабу в Україні” – зазначив Дмитро Швець, СЕО Reface.