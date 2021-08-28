Про це повідомили організатори проєкту.
Зокрема, Леся Українка на 200-гривневій купюрі “заспівала“ пісню Шум гурту Go_A, Володимир Великий на 1-ій гривні “співає“ голосом Велбоя пісню “Гуси”, а Володимир Вернадський “виконав“ пісню MamaRika “Мама Ріка“.
— Букви (@Bykvu) August 28, 2021
— Букви (@Bykvu) August 28, 2021
Крім того, користувачі можуть вставити своє обличчя у відео та привітати країну із 30-річчя Незалежності.
У категорії “Незалежність“ у застосунку можна приміряти українські етнокостюми чи зачитати вірші в образі Леся Подерв’янського або Сергія Жадана.
Окрема категорія присвячена музиці: як переможцям Євробачення, так і легендам української незалежної музичної сцени. Не обійшлось і відео без категорії мемів у застосунку у які також користувачі можуть вставити своє обличчя.
“Як усі Reface хотів привітати країну, але у свій нестандартний спосіб. Категорію створили не лише для того, щоб пишатись нашими здобутками Незалежності, але й щоб трохи посміялись у цей день. Український інститут та Port agency проробили колосальну роботу і приємно бачити проєкт такого масштабу в Україні” – зазначив Дмитро Швець, СЕО Reface.
- Український додаток Reface App посів перше місце серед розважальних програм у американському App Store, випередивши YouTube, TikTok і Netflix. Також Reface став другим серед безкоштовних додатків в App Store.