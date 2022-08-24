#Букви зібрали привітання для України від низки іноземних політиків.

Старший радник Конгресу Сполучених Штатів Америки Пол Массаро у своєму Twitter-акаунті залишив привітання для України наголосивши, що всі, хто живе у демократичних країнах у величезному боргу перед Україною.

“Я сподіваюся, що ми зможемо піднятися за вашим прикладом”, – написав він.

Привітання України залишили й у Twitter-акаунті прем’єр-міністра Великої Британії.

“Напередодні Дня Незалежності України Даунінг Стріт прикрашають соняшники – національна квітка України. Сполучене Королівство продовжуватиме підтримувати наших українських друзів – зараз і в майбутньому”, – йдеться у повідомлення, яке доповнено фото з Даунінг Стріт.

Окреме відеопривітання для України записав і сам Борис Джонсон.

“Сьогодні незалежність України знову під загрозою, і її народ бореться зі сталлю та мужністю, щоб захистити свої будинки та свої сім’ї та зберегти право вирішувати свою долю у власній країні. Я ні на секунду не сумнівався, що Україна переможе у цій боротьбі, бо жодна сила на землі не зможе подолати патріотизм 44 мільйонів українців”, – заявив британський прем’єр.

Він наголосив: скільки б часу не зайняла перемога у війні, Великобританія стоятиме на боці України і надаватиме всю можливу військову, економічну та гуманітарну підтримку.

Привітав українців і Головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний разом з захисниками України.

“Незалежність має голос. Це голос предків. Вони гинули в боях, в ГУЛАГах, пухли від голоду і кістьми вимощували дороги імперій. Це крик матерів, які ховають своїх дітей. Голос тих, хто в мирних містах і селах просить про допомогу під уламками своїх зруйнованих осель. Голос наших дітей, які не обирали час і місце народження, але яким довелося жити в часи великої війни”, – наголосив Залужний у звернені.

Юлія Тимошенко залишила на своїй сторінці у Facebook відеоролик з кадрами повномасштабної війни під вірш Василя Симоненка “Народ мій є. нарлд мій завжди буде!”.

“31 рік Незалежності! 6 місяців Незламності! Ми є! Ми вистояли! Ми переможемо! Ми повернемо кожен клаптик своєї землі! Зі Святом, Велика Нація! Слава Україні!”, – написала вона.

Привітав українців й командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

“Сьогодні ми єдині у своїй боротьбі, як ніколи, і тому ми обов’язково вистоїмо, збережемо територіальну цілісність, відновимо країну і будемо рухатися далі, у бік загальнолюдських цінностей та мирного європейського співіснування”, – сказав він у відеозверненні.

Привітання пролунали і від посольства Японії в Україні.

“Японія з Україною. Японія, як і раніше, послідовно підтримуватиме суверенітет та територіальну цілісність України. Окрім цього, Японія співпрацюватиме заради відновлення та реформування України”, – заявили у японському посольстві.

Привітав Україні та українців глава Української держави Володимир Зеленський.

“24 лютого вся Україна почула вибухи та постріли і 24 серпня не мала почути слів “З Днем Незалежності”. 24 лютого нам казали: “У вас немає шансів”. 24 серпня ми кажемо: “З Днем Незалежності, Україно!””, – наголосив він.

Народний депутат України та ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков у своєму привітанні наголосив, що українці – це нація нескорених і російському агресору ніколи не вдасться зламати народ України.

“Українці — не тільки про територію чи устрій. Українці — це про волю, свободу і незалежність. Ту справжню, яку здобувають кровʼю і захищають ціною життя. Ця наша незалежність — те, чого наш ворог ніколи не збагне і ніколи не здолає. Те, чим захоплюється світ. Те, чим ми живемо”, – наголосила у своєму привітанні народна обраниця Кіра Рудик.

Генерал України Віктор Муженко у своєму привітанні зауважив, що споконвічна боротьба Українського народу за свободу та незалежність вступила у вирішальну фазу.

“Ми прагнемо перемоги над російськими окупантами та миру на своїй землі. І ми здобудемо свою свободу, незалежність, перемогу та мир. З Днем незалежності Україна!”, – написав він.

Посол США в Україні Бріджит Брінк висловила захоплення народом України, який непохитно захищає спільні цінності всього цивілізованого світу.

“З моменту прибуття в Україну три місяці тому, мене надихають особисті історії про героїзм і хоробрість, які я почула від багатьох українців під час зустрічей. Сьогодні, у ваше національне свято – День Незалежності, я в захваті від всіх українців через те, як непохитно ви захищаєте наші спільні цінності. Сполучені Штати підтримуватимуть вас стільки, скільки буде потрібно”, – сказала вона.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у своєму привітанні також наголосив, що Україна зараз продовжує боротись за свою незалежність та висловив впевненість, що у цьому історичному шансі Україна обов’язково здобуде перемогу.

Офіцер ЗСУ та співзасновник політичної партії “Демократична сокира” Юрій Гудименко наголосив, що незалежність – не у віршах і не у співах. Вона у діях. У вчинках людей.

“Завтра зранку ти відкриєш очі. Розпочнеться День Незалежності. Ти відкриєш соцмережі і побачиш речі, що стали звичними для тебе і дивом для всієї планети. Ти побачиш, як твої друзі, скинувшись, купують щось для фронту. Або гуртом відбудовують чиюсь зруйновану вибухом домівку. Або рятують котиків зі згорілих селищ. Ти побачиш чергове відео від наших військових, які танцюють і жартують там, де будь-хто в світі плакав би. Ти побачиш світлини із пекла і людей, які в цьому пеклі стали небезпечнішими за усіх чортів. Ти вийдеш на вулицю, і у черзі за кавою будеш стояти між військовим, який ще позавчора клав “воги” на ворожу піхоту, і лікарем, який у лютому оперував поранених дві з половиною доби поспіль, після чого трохи покемарив в кабінеті і продовжив працювати на ентузіазмі, никотині і словах «так треба».Ти повернешся додому і заглянеш у дзеркало. Ти побачиш там людину, яка знає, як виглядають шрами на душі. Ти пам‘ятаєш, звідки кожен шрам. Цей шрам – та ракета, що рознесла будинок за два квартали. Цей – перші фото з Бучі. Цей – “Азовсталь”. Цей – кум, що не повернеться з-під Бахмута. Так виглядає незалежність. Вона не у віршах і не у співах. Вона у діях. У вчинках людей”, – написав він.

П’ятий Президент України Петро Порошенко привітав українців із Днем Незалежності, наголосивши, що незламність нашого народу здобула повагу всього світу.

“Так, Незалежність треба утверджувати зі зброєю в руках. Українці до цього готові. Нас не зламали ні лють ворога, ні чисельність його зброї. Наша незламність здобула нам повагу і підтримку всього вільного світу. Незалежна Україна сьогодні — це сподівання народів на перемогу справедливості та права, покарання агресора, міцний і тривалий мир”, – заявив Петро Порошенко.

Польський політик, ексголова Європейської ради Дональд Туск у своєму Twitter-акаунті залишив короткий допис у вигляді цитати з українського гімну.

“Ще не вмерла Україна”, – написав він додавши до допису смайли у вигляді польского й українського прапорів, між якими – серце.

Українська тенісистка, третя ракетка світу в рейтингу WTA Еліна Світоліна у своєму Twitter-акаунті також залишила цитату з гімну України та подякувала захисникам України.

“”Душу й тіло ми положим за нашу свободу”… Ці слова із гімну України стали пророчими. За свою свободу ми будемо боротися! Вітаю всіх із Днем Незалежності! Дякую нашим захисникам і захисницям, які ціною власного життя виборюють для нас свободу та майбутнє!”, – написала вона.

Естонський дипломат та глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас у своєму відеопривітанні наголосив, що 31-ий День Незалежності України не схожий на жоден інший, оскільки, як і щодня тепер, це також і день скорботи за загиблими, за тими, хто постраждав і став жертвою російських звірств, утратив своїх близьких та домівку.

“Євросоюз продовжить підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією як під час відбудови, так і на вашому шляху до Європейського Союзу, бо ми – одна родина. Ми поділяємо ті самі цінності і хочемо жити в демократії та процвітанні, а не в темряві тоталітаризму. Разом ми – Європа. Слава Україні!” – сказав він.

“Польща та поляки підтримують наших українських друзів у їхній боротьбі за свободу. У цей особливий День Незалежності України ми хочемо підкреслити, наскільки важливою є незалежність України для вільного світу. Поляки ніколи не припинять підтримувати українців у боротьбі за вільну та незалежну Україну!”, – йдеться у привітанні міністерства оборони Польщі.

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола написала, що цьогоріч День Незалежності України значить більше, ніж будь-коли.

“Сильні та відважні українці, які борються за своє життя, родину, країну, цінності, вибір і свободу.За свою незалежність. Євросоюз завжди стоятиме пліч-о-пліч з Україною. Наша підтримка триватиме”, – зауважила вона.

Колишня посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф написала, що у День Незалежності України віддає належне мужності та духу нації, яка піддалась повномасштабному вторгненню.

“Зі святом, друзі! З днем незалежності, незламна Україно!”, – наголосила вона.

Експрем’єр-міністр Швеції Карл Більдт у Twitter зробив ретвіт відеопривітання Матті Маасікаса.

“Сьогодні 31-й День Незалежності. Це день свята, але також і день скорботи”, – написав він.

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін у Twitter опублікувала своє фото з президентом України Володимиром Зеленським.

“Від щирого серця вітаємо Україну та героїчних українців з вашим державним святом. Ти сміливий і непохитний. Ми з тобою. Ми не відвернемося. Ми не забудемо Україну та її народ. Слава Україні!”, – написала вона.