Посилання на цю заяву опублікував на сторінці у Facebook вчений-філософ, виконавчий директор Міжнародного фонду “Відродження” Євген Бистрицький.

“Ми, представники незалежних експертних кіл та інтелектуальних спільнот України, вважаємо за необхідне висловитися стосовно внутрішньополітичної ситуації, що складається навколо кримінального переслідування Петра Порошенка. Не перебираючи на себе права на надання юридичної чи моральної оцінки, водночас вважаємо за абсолютно необхідне звернути увагу політичних еліт та широких верств громадськості на стратегічний аспект цієї справи”, – наголошується у заяві.

Автори стверджують, що наразі Україна переживає повномасштабну та комплексну кризу, а рівень загроз національній безпеці у нас найвищий з 2014 року.

Увага всього світу прикута до кордону України, де значні угруповання російських військ зосереджені на кордоні держави, а рівень напруги можна порівняти з часами Холодної війни. Разом з тим, країні ще й загрожує енергетична криза.

І все це — на фоні повільного економічного відновлення та епідемії коронавірусу.

На цьому тлі українське керівництво вдається до “недалекоглядних кроків, які суттєво збільшують стратегічні ризики для країни” у той час, коли Україні потрібно єднатися перед загрозами. У заяві наголошують: нашу державу в цій кризі може врятувати лише єдність – незалежно від ідеологічних чи політичних уподобань.

“Всі політичні еліти мусять співпрацювати, забувши про суперечності та взаємні образи, задля згуртування суспільства та зменшення ризиків і загроз, що нависли над країною. Прийде мирна доба перемоги, і суспільство допоможе його очільникам не забути своїх героїв і зрадників. До перемоги можна дістатися лише разом. А в гіршому випадку українським політикам просто не буде що ділити”, – наголошується в заяві.

Проте, дії чинної влади наразі оцінюють як направлену на розкол суспільства та збільшення температури внутрішнього політичного протистояння. Автори попереджають про можливі руйнівні наслідки таких явищ.

“Ми закликаємо Президента України Володимира Зеленського припинити розколювати українське суспільство у цей ризикований час, а всіх політиків та громадян співпрацювати задля національного єднання, збільшення стійкості України, протистояння загрозам та подолання кризи”, – написали автори заяви.

Цю заяву наразі підписали:

Євген Бистрицький, філософ, Виборча рада UA

Ігор Коліушко, Голова правління Центру політико-правових реформ

Петро Бурковський, аналітик Фонду “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва

Володимир Кіпень, Голова Донецького Інституту соціальних досліджень і політичного аналізу

Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи

Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Александр Соколовский, основатель группы компаний “Текстиль-Контакт”

Анатолій Негрійко, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України

Юлія Кириченко, членкиня правління Центру політико-правових реформ, Співголова Ради Реанімаційного пакету реформ

Остап Стасів, Голова ГО “Відкритий Університет Майдану” (ВУМ)

Йосиф Зісельс, Співпрезидент Вааду України, учасник Ініціативної групи “Першого грудня”

Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи, учасник ініціативної групи “Першого грудня”

Мирослав Маринович, проректор Українського католицького університету, учасник Ініціативної групи “Першого грудня”

Ярослав Яцків, академік НАН України, учасник Ініціативної групи “Першого грудня”

Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, письменник

Локтєв Вадим, академік НАНУ

Валерій Ящук, доктор фізико-математичних наук, академік АН Вищої школи України

Сергій Рябченко, професор, фізик, член-кореспондент НАН України

Михайло Гончар, радник Секретаря РНБО України (1996-2000)

Олексій Гарань, доктор історичних наук, професор політології Національного університету “Києво-Могилянська академія”

Володимир Перехрест, доцент, математик, ДНУ ім О.Гончара

Наталія Павліха, доктор економічних наук, професор, ВНУ імені Лесі Українки, Голова ГО “Інститут транскордонних ініціатив”

Олександр Габович, фізик, Національна академія наук України

Микола Харченко, доктор фізико-математичних наук, академік НАН України

Віктор Грінченко, академік НАН України

Олег Лаврентович, доктор фізико-математичних наук

Іван Ясковець, доктор фізико-математичних наук, Національна академія наук України

Юрій Джежеря, доктор фізико-математичних наук, професор, Національна академія наук України

Тарас Плахтій, незалежний дослідник політичних партій

Денис Андрущенко, Фонд Лідерів

Юрій Гончаренко, віцепрезидент Фонду сприяння демократії.

Ігор Наконечний, незалежний політ./PR консультант.

Сергій Іванов, розбудовник стартапів

Олена Казьміна, кандидат економічних наук, засновниця ТК “Орнамент України”

Вячеслав Пасальський, доцент, ДНУ, Дніпро

Ганна Потапова, експерт та консультант з управління персоналом

Віктор Бондарук, незалежний експерт з місцевого розвитку

Сергій Позняк, голова Асоціації підприємців ветеранів АТО

Ольга Гончар, журналістка, громадська діячка, Кривий Ріг

Юрій Венедиктов, економіст, Запоріжжя

Тетяна Острікова, експерт з економічних питань, підприємець, адвокат, народний депутат восьмого скликання

Агія Загребельська, співзасновниця “Ліги антитрасту”

Дмитро Чичера, голова ради “ЦГІ “Східна Брама”, волонтер, громадський діяч

Леся Качурова, волонтер, голова ГО “Громадська ініціатива Галичини”

Лілія Синєпалова

Іван Богданов, експерт з креативного мислення, диригент

Вікторія Родінкова, професорка, докторка біологічних наук, членкиня правління Європейського Аеробіологічного товариства (2008-2020)

Віктор Чабаненко, доктор фізико-математичних наук, професор, Національна академія наук України

Тетяна Гончар, кандидатка економічних наук, волонтерка, менторка, executive та бізнес коуч

Тарас Цимбрівський, керівник проектів, Українська Гельсінська спілка з прав людини

Анастасія Гаврилюк, Директор з міжнародних зв’язків — Старший аналітик, Українська асоціація інвестиційного бізнесу

Оксана Горкуша, к.філос.н., ст.наук.співр. Інституту філософії НАНУ

Єфіменко Геннадій, історик Інститут історії України НАНУ

Оксана Кисельова, к.філос. наук, ст. наук. співробітник Інституту філософії НАНУ

Волобуєва Наталія, архітекторка

Олексій Панич, філософ, перекладач

Валентина Парандій, історик, кандидат історичних наук, доцент, м.Хмельницький

Олена Стяжкіна, історикиня, письменниця