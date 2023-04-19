Українські хакери знайшли ще 150 окупантів штурмового авіаційного полку РФ, зламавши пошту командира цієї частини.

Про це повідомляє Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, а також “Кібер Спротив” у Telegram.

Зазначається, що українські хактивісти команди “Кібер Спротив” після зламу пошти російського воєнного злочинця, командира військової частини 75387, 960-го штурмового авіаційного полку РФ, полковника Сергія Атрощенко, дослідили робочу електронну пошту Начальника медичної служби, вказаної військової частини.

Пошта, яку вів лейтенант медичної служби Святослав Філатов мала назву — [email protected] (Бонд, Джеймс Бонд) та використовувалась для пересилання медичних довідок з даними особового складу військової частини 75387.

Як пишуть розслідувачі, знайти цю поштову адресу вдалося завдяки листуванням Сергія Атрощенко, який також отримував медичні довідки від Філатова.

Хактивісти “Кібер Спротив” передали волонтерам InformNapalm дані цих листувань та довідки, завдяки яким волонтерам вдалося ідентифікувати понад 150 військовослужбовців та декілька цивільних працівників 960-го штурмового авіаційного полку РФ (ППД — аеродром Приморсько-Ахтарськ). Зокрема, з них 74 — особи офіцерського складу.

У “Кібер Спротиві” нагадали, що 28 березня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що саме з аеродрому Приморсько-Ахтарська злітали росіяни, які бомбили Маріуполь.