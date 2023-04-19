Про це повідомляє Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, а також “Кібер Спротив” у Telegram.

Зазначається, що українські хактивісти команди “Кібер Спротив” після зламу пошти російського воєнного злочинця, командира військової частини 75387, 960-го штурмового авіаційного полку РФ, полковника Сергія Атрощенко, дослідили робочу електронну пошту Начальника медичної служби, вказаної військової частини.

Пошта, яку вів лейтенант медичної служби Святослав Філатов мала назву — [email protected] (Бонд, Джеймс Бонд) та використовувалась для пересилання медичних довідок з даними особового складу військової частини 75387.

“Джеймс Бонд” в/ч 75387 Святослав Філатов (рос. Филатов Святослав Александрович), 04.09.1995 р.н., паспорт РФ: 2015908908, тел. 79117480631. Сторінку у VK веде під псевдонімом “Святослав Жилин”.

Як пишуть розслідувачі, знайти цю поштову адресу вдалося завдяки листуванням Сергія Атрощенко, який також отримував медичні довідки від Філатова.

“Джеймс Бонд” в/ч 75387 Святослав Філатов

Хактивісти “Кібер Спротив” передали волонтерам InformNapalm дані цих листувань та довідки, завдяки яким волонтерам вдалося ідентифікувати понад 150 військовослужбовців  та декілька цивільних працівників 960-го штурмового авіаційного полку РФ (ППД — аеродром Приморсько-Ахтарськ). Зокрема, з них 74 — особи офіцерського складу. 

У “Кібер Спротиві” нагадали, що 28 березня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що саме з аеродрому Приморсько-Ахтарська злітали росіяни, які бомбили Маріуполь.

Скриншот частини переліку офіцерського складу ідентифікованих військових 960 ШАП