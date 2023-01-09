Про це повідомило JetSetter.ua.
Хореографи зняли привітання в одному з найбільших музеїв світу. На відео Олена Шоптенко танцює в парі з Вадимом Гарбузовим, який проживає в Австрії 17 років і є триразовим переможцем австрійської версії “Танців із зірками”.
Хореограф погодився створити з Оленою Шоптенко різдвяне танцювальне відео. Вони вирішили показали, що українців підтримують у різних куточках світу під час свят.
“З гордістю несемо наш культурний фронт”, — написала українська танцівниця в Instagram.
Зазначено, що австрійсько-українське відеопривітання є яскравим прикладом культурної дипломатії. Танцівники виконали віденський вальс під видатний український “Щедрик”.
У віденському музеї зберігають славетні шедеври західноєвропейського мистецтва.
Відеопривітання транслювали 24 грудня у прайм-тайм найпопулярнішої різдвяної телепрограми в Австрії Licht ins Dunkel на каналі ORF. Основною ідеєю було продемонструвати, що росіяни можуть вимкнути світло в наших будинках, але не в наших серцях. Завдяки єдності та внутрішньому вогникові українці здолають будь-яку темряву.
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