"Українські книжкові полички" під патронатом Олени Зеленської з'явилися вже в 34 країнах світу.

Про це перша леді України написала у Telegram.

“Північна Македонія першою з Балканських країн прийшла на допомогу Україні, надавши важке озброєння. У місті Скоп’є, столиці цієї сонячної держави, є Національна й університетська бібліотека Святого Климента Охридського, пам’ятник якому встановлено й у серці нашої столиці – Києво-Печерській лаврі. Ця бібліотека є одним із перших і найбільших відповідних закладів у Республіці Північна Македонія”, – йдеться в дописі.

За словами Зеленської, попри те, що від України до Намібії – 13 тис. кілометрів, у цій країні – дуже активна українська громада, яка проводить на підтримку нашої держави різні заходи – від мирних маршів до фестивалів українського кіно.

Також перша леді зауважила, що у місті Віндгук розташовано The Village – культурний центр, що поєднує мистецькі та коворкінгові простори, є місцем проведення конференцій, панельних дискусій із місцевими діячами культури й бізнесу, заходів Тижня моди, дебатів тощо.

“І ось у закладах цих країн відкрилися наші “книжкові полички”. Вдячна МЗС України та посольствам України за активну підтримку й реалізацію на місцях”, – резюмувала Зеленська. Згідно з її словами, у межах цього проєкту місцевим бібліотекам передається “найкраща українська література” – у перекладі й оригіналі.

Крім того, вона наголосила, що нині проєкт “Книжкової полиці” можна знайти вже 34 країнах.