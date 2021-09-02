Українські легкоатлети здобули ще два «золота» Паралімпіади-2020

Українські спортсмени Владислав Загребельний і Марія Помазан здобули золоті медалі на Паралімпіаді-2020 у Токіо.

Про це повідомили у Паралімпійському комітеті України.

Зокрема, Марія Помазан виборола нагороду у змаганнях зі штовхання ядра, стоячи у класі F35, із результатом 12,24. Вона випередила найближчу суперницю на 3,09 метра. На другому та третьому місцях — спортсменки з Бразилії та Чехії.

Крім того, Владислав Загребельний здобув “золото“ у стрибках у довжину у класі Т37. Спортсмен стрибнув на 6,59 метра, і встановив найкращий результат у Європі.