Українські легкоатлети здобули ще два «золота» Паралімпіади-2020

Про це повідомили у Паралімпійському комітеті України.
Зокрема, Марія Помазан виборола нагороду у змаганнях зі штовхання ядра, стоячи у класі F35, із результатом 12,24. Вона випередила найближчу суперницю на 3,09 метра. На другому та третьому місцях — спортсменки з Бразилії та Чехії.
Крім того, Владислав Загребельний здобув “золото“ у стрибках у довжину у класі Т37. Спортсмен стрибнув на 6,59 метра, і встановив найкращий результат у Європі.
- Перший день змагань на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Україна завершила у ТОП-5. Українські параатлети вибороли вісім медалей: одне “золото”, п’ять срібних нагород та дві “бронзи”.
- Другого дня українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула срібну медаль для України.
- 27 серпня, на третій день, Україна завоювала 13 медалей і залишилася у ТОП-10 медального заліку.
- У четвертий день Паралімпійських ігор-2020 Україна завоювала 12 медалей та увійшла до ТОП-5 медального заліку.
- 29 серпня, у п’ятий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті нагороди, п’ять срібних, дві бронзові медалі. Параатлетка встановила рекорд Європи у штовханні ядра.
- 30 серпня, у шостий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті, 5 срібних і 4 бронзових нагороди. Український плавець переміг у змаганнях зі світовим рекордом.
- У сьомий день Паралімпійських ігор-2020 українська збірна завоювала 13 медалей та закріпилася в першій п’ятірці медального заліку.
- Восьмий змагальний день Паралімпіади-2020 у Токіо розпочався для України трьома нагородами. Загалом українські паралімпійці здобули вісім нагород.