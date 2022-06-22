Російська пропаганда продовжує поширювати свої наративи. Наприклад, постійний представник РФ в ООН Василь Небезя заявив, що у росіян "як і раніше, добре ставлення до українського народу, його культури та мови", однак зараз українські лідери реалізують чужий для Росії та України геополітичний порядок денний.

Про це повідомляє пресслужба Центру протидії дезінформації.

“Українці — рідний і дружній нам народ. Просто їх сьогоднішні лідери реалізують чужий і нам, і українському народу чужий геополітичний порядок денний”, — сказав Небензя.

Водночас омбудсмена РФ Тетяна Москалькова заявила, що введені Литвою обмеження на вантажний транзит до Калінінграда є порушенням прав людини, адже у такий спосіб “росіян намагаються позбавити роботи”.

Окрім того, так званий керівник військово-цивільної адміністрації Херсонщини Кирило Стемоусов також вдався до маніпуляцій у своїх твердженнях. Зокрема, нібито, військовослужбовці ЗСУ, які заявляють про бажання отримати громадянство РФ, побоюються за своє життя і розглядають отримання російського паспорта як гарантію безпеки.