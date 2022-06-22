Про це повідомляє пресслужба Центру протидії дезінформації.
“Українці — рідний і дружній нам народ. Просто їх сьогоднішні лідери реалізують чужий і нам, і українському народу чужий геополітичний порядок денний”, — сказав Небензя.
Водночас омбудсмена РФ Тетяна Москалькова заявила, що введені Литвою обмеження на вантажний транзит до Калінінграда є порушенням прав людини, адже у такий спосіб “росіян намагаються позбавити роботи”.
Окрім того, так званий керівник військово-цивільної адміністрації Херсонщини Кирило Стемоусов також вдався до маніпуляцій у своїх твердженнях. Зокрема, нібито, військовослужбовці ЗСУ, які заявляють про бажання отримати громадянство РФ, побоюються за своє життя і розглядають отримання російського паспорта як гарантію безпеки.
- Нагадаємо, РФ зажадала, щоб Литва зняла заборону транзиту деяких товарів залізницею до Калінінградської області. У Литві відповіли, що сухопутний транзит між Калінінградом і РФ не припинено.
- МЗС Литви відповіло на погрози РФ застосувати “відповідні заходи” через зупинку транзиту до Калінінграда. Голова відомства Габріелюс Ландсбергіс назвав подібні заяви частиною війни РФ з Заходом.
- Після ноти протесту від РФ голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що РФ не має права погрожувати Литві.
- Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель відкинув російську критику транспортної блокади Калінінграда, назвавши твердження російської сторони “чистою пропагандою”.