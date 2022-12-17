Для роботи в екстрених умовах українські лікарні вже отримали 3 тисячі генераторів, які дозволяють закрити мінімальні потреби в електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України

“Для роботи в екстрених умовах в українських лікарнях є понад 3 000 генераторів різної потужності, які дозволяють закрити мінімальну потребу в електроенергії. Для їх безперебійної роботи, кожен медзаклад повинен мати резерв пального мінімум на 5 днів”, – розповіли у відомстві.

А також додали, що вже найближчим часом до лікарень України заплановано постачання ще понад 2 000 генераторів. Відтак, за словами заступника міністра охорони здоров’я Богдана Боруховського, кожна лікарня, в якій стаціонарно лікуються пацієнти, має як мінімум одним генератор, який дозволяє закрити мінімальну потребу в електроенергії та дає електроживлення в операційні та реанімації.

Крім генераторів, значна частина медзакладів також забезпечена станціями супутникового інтернету “Starink”. Зараз в українських лікарнях встановлено більше 1 тисячі станцій “Starink”, які дозволяють навіть в критичних ситуаціях залишатися на зв’язку.

Зазначимо, що у відповідь на ракетні обстріли РФ по цивільній інфраструктурі України, Європейська комісія мобілізувала аварійні резерви для того, аби спорядити в Україну 40 генераторів.

“Зима в Україні буде холодною і темною, оскільки Росія продовжує націлювати свої ракети на життєво важливу енергетичну інфраструктуру України. Ми мобілізували наші аварійні резерви, щоб відправити 40 генераторів в Україну. Цей генератор потужністю 220 кВА може забезпечити електроенергією всю лікарню”, – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Зокрема, 8 грудня Європейський парламент разом з міською владою Брюсселя та ще кількох бельгійських міст передав Україні перші генератори, придбані у межах ініціативи “Генератори надії”.