Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України
“Для роботи в екстрених умовах в українських лікарнях є понад 3 000 генераторів різної потужності, які дозволяють закрити мінімальну потребу в електроенергії. Для їх безперебійної роботи, кожен медзаклад повинен мати резерв пального мінімум на 5 днів”, – розповіли у відомстві.
А також додали, що вже найближчим часом до лікарень України заплановано постачання ще понад 2 000 генераторів. Відтак, за словами заступника міністра охорони здоров’я Богдана Боруховського, кожна лікарня, в якій стаціонарно лікуються пацієнти, має як мінімум одним генератор, який дозволяє закрити мінімальну потребу в електроенергії та дає електроживлення в операційні та реанімації.
Крім генераторів, значна частина медзакладів також забезпечена станціями супутникового інтернету “Starink”. Зараз в українських лікарнях встановлено більше 1 тисячі станцій “Starink”, які дозволяють навіть в критичних ситуаціях залишатися на зв’язку.
Зазначимо, що у відповідь на ракетні обстріли РФ по цивільній інфраструктурі України, Європейська комісія мобілізувала аварійні резерви для того, аби спорядити в Україну 40 генераторів.
“Зима в Україні буде холодною і темною, оскільки Росія продовжує націлювати свої ракети на життєво важливу енергетичну інфраструктуру України. Ми мобілізували наші аварійні резерви, щоб відправити 40 генераторів в Україну. Цей генератор потужністю 220 кВА може забезпечити електроенергією всю лікарню”, – йдеться у повідомленні Єврокомісії.
Зокрема, 8 грудня Європейський парламент разом з міською владою Брюсселя та ще кількох бельгійських міст передав Україні перші генератори, придбані у межах ініціативи “Генератори надії”.
- Азербайджан передав Україні гуманітарну допомогу, що складається з електрообладнання, вантаж містить 45 силових трансформаторів і 50 генераторів.
- У Європейському Союзі заявили, що нададуть Україні 200 трансформаторів та 40 електрогенераторів у зв’язку з проблемами з енергосистемою на тлі російських ударів.
- Уряд Канади вирішив подарувати Україні 50 освітлювальних веж. Допомога призначена для того, щоб спростити енергетикам ремонт мережі у нічний час.