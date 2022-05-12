Українські медійники опублікували заяву з проханням відсторонити від участі в національних телемарафонах ведучих, які "багато років підігравали ворогу та поширювали кремлівську пропаганду".

Про це повідомляє ІМІ.

Йдеться про Василя Голованова, Тиграна Мартиросяна, Наташу Влащенко, Тетяну Гончарову, Назара Довгого, Володимира Полуєва, Анну Степанець, Анастасію Даугуле.

Звернення до президента та міністра культури підписали близько 100 журналістів, редакцій та організацій.

“На тлі того, що жоден із них не визнав публічно факт багаторічного підігравання ворогу, подальша участь цих ведучих в ефірах може бути використана ними як індульгенція”, – йдеться у зверненні.

Автори закликають Нацраду з питань телебачення і радіомовлення, Міністерство культури та інформаційної політики України та власників телеканалів, які беруть участь у марафонах, відсторонити цих ведучих від етеру.