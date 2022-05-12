Про це повідомляє ІМІ.
Йдеться про Василя Голованова, Тиграна Мартиросяна, Наташу Влащенко, Тетяну Гончарову, Назара Довгого, Володимира Полуєва, Анну Степанець, Анастасію Даугуле.
Звернення до президента та міністра культури підписали близько 100 журналістів, редакцій та організацій.
“На тлі того, що жоден із них не визнав публічно факт багаторічного підігравання ворогу, подальша участь цих ведучих в ефірах може бути використана ними як індульгенція”, – йдеться у зверненні.
Автори закликають Нацраду з питань телебачення і радіомовлення, Міністерство культури та інформаційної політики України та власників телеканалів, які беруть участь у марафонах, відсторонити цих ведучих від етеру.
“Зараз український медіапростір має шанс очиститись і запустити створення інституту репутації, аби вберегти Україну від повторення історії в майбутньому”, – наголосили підписанти.
- Нагадаємо, що найпрестижніша щорічна журналістська премія в США – Пулітцерівська премія оголосила про спеціальну нагороду для українських журналістів: “За відвагу, витривалість та відданість правді”.
- Варто зазначити, станом на середину квітня 20 працівників засобів масової інформації загинули від злочинних дій окупантів. Серед них – як представники місцевих видань (національних і регіональних), так й іноземних ЗМІ. Дехто загинув зі зброєю в руках, а дехто – під час виконання своєї роботи.
- 4 травня стало відомо про загибель журналіста, захисника України Олександра Махова. 2022 року з редакції державного підприємства “Мультимедійна платформа іномовлення України” вирушив на фронт, щоб захищати Україну.
- Стало відомо, що журналісти ідентифікували двох представників так званих “миротворчих військ” – росіян, що чинили звірства у тимчасово окупованих містах Київщини.