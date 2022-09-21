Українські журналісти та правозахисні організації закликали президента України Володимира Зеленського позбавити державних нагород, а саме почесного звання "Заслужений журналіст України" тих медійників, які зрадили Україну і роками поширювали російську пропаганду.

Про це йдеться у повідомленні видання “Детектор медіа”.

Щодо позбавлення державних нагород, то мовиться про позбавлення звання Заслуженого журналіста України прессекретаря Віктора Януковича у 2005-2006 роках, депутата Луганської облради від “Партії регіонів” у 2007-2014 роках, керівника Луганської обласної державної телерадіокомпанії у 2006-2010 роках Родіона Мірошника.

Також мовиться про позбавлення цього звання колишнього першого заступника начальника управління у справах преси та інформації Донецької облдержадміністрації Володимира Безродного. А також колишнього депутата Луганської обласної ради від “Партії регіонів” Леонарда Свідовськова, який після окупації Луганська працює на захопленій Луганській обласній телерадіокомпанії, яку окупанти перейменували на “ГТРК ЛНР”. Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну підтримав дії агресора. Він поширює контент, який дискредитує українську владу і Збройні сили України також на своїх сторінках у соцмережах.

“Наявність такого звання нівелює важливість цієї нагороди, фактично прирівнює між собою справжніх журналістів, що ціною свого життя захищають незалежність України, та осіб, які дискредитували професію журналіста і служать в інтересах і на догоду кремлівському режиму”, – йдеться у заяві.

Також зазначається, що звання заслуженого журналіста України ці особи отримали ще у 2008 та 2010 роках. Втім, попри звання, з початком російської агресії у 2014 році вони перейшли на бік країни-агресорки й жоден із них від цього звання не відмовився.

“Небезпека наявності такого звання полягає у тому, що російські пропагандисти використовують ці звання у своїх цілях, коли представляються заслуженими журналістами України. Ці одиниці інформаційної війни використовують для російської аудиторії під виглядом саме “заслужених журналістів України” і для спотворення уявлення про реальні події”, – наголосили у повідомленні.

Крім того, автори звернення зауважили, що ніхто з цих осіб самостійно від звання не відмовився, а навпаки, дехто, навіть підкреслює про приналежність до української спільноти й вказує звання з-поміж інших регалій. До прикладу, на російському ресурсі news-front.info Володимира Безродного так і представляють – заслужений журналіст України, український доцент кафедри журналістики.

“Ми закликаємо припинити практику надання звання “Заслужений журналіст України”, та ініціювати відповідні зміни до законодавства”, – закликала медіаспільнота.

Заяву підтримали: Медіарух, Інститут Масової Інформації, ГО “Детектор Медіа”, ГО “Свідомі.Медіа”, Фундація “Суспільність”, ZMINA.

Довідка. Медіарух – спільнота, що об’єднала журналістів провідних українських медіа, журналістів-розслідувачів та експертів медійних громадських організацій.