Українські медики вагаються, чи варто вакцинувати вагітних жінок, попри рекомендації МОЗ

На тлі рекомендацій МОЗ про вакцинацію вагітних, журналістка Ірина Андрейців розповіла про свій досвід. Як виявилося, медики вакцинаційних бригад сумніваються, чи варто щепити жінок при надії.

Про це журналістка розповіла у Facebook.

Андрейців пішла на вакцинацію, які тільки з’явилися перші схвальні рекомендації вчених. До того ж гінекологиня, що веде її вагітність, не заперечувала.

За її словами, під час вакцинації медики спершу поставилися до її бажання щепитися зі здивуванням. Кілька разів жінку перепитали, чи справді вона вагітна, хоча це було видно неозброєним оком. Потім лікарі радилися один з одним та уточнювали, що про її вакцинацію думає гінеколог, який веде вагітність.

Однак журналістка зауважила, що вагітність не є протипоказом. Вона аргументувала свою думку результатами актуальних досліджень, висновками вчених та рекомендаціями регуляторів. Після цього її запросили на щеплення. Перед процедурою Ірину запитали про термін вагітності та знову уточнили, чи радилася вона щодо цього рішення зі своїм гінекологом.

“На моїй поінформованій згоді лікарка великими літерами написала “вагітна” й підкреслила слово трьома рисками, а на звороті написали, що мій гінеколог не проти моєї вакцинації й попросили там розписатися. Від мене ніхто не вимагав ніяких додаткових довідок, але вони й не мають права цього робити”, – написала Андрейців.

Журналістка додала, що не відчула жодних побічних реакцій.

“Жодних побічних реакцій особисто в мене не було. Навіть 37 температури. Ми навіть сміялися, що мені плацебо вкололи”, – додала вона.

Нагадаємо, що сьогодні Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України закликало вагітних жінок вакцинуватися проти COVID-19.

У міністерстві кажуть, що у вакцинованих вагітних не було виявлено жодних негативних наслідків щеплення від COVID-19. Це доведено чисельними клінічними дослідженнями.

“На сьогодні є достатньо і досвіду вакцинації вагітних жінок. У вагітних, які вакциновані проти COVID-19, не було виявлено якихось негативних наслідків”, – заявив лікар-імунолог Федір Лапій.

Водночас 14 червня МОЗ повідомляло, що вагітні не брали участь в клінічних дослідженнях вакцин від COVID-19. Втім, наявні антиковідні вакцини не містять живого мікроорганізму та в дослідженні на тваринах не було виявлено негативного впливу на перебіг вагітності. Вивчення їхньої безпечності для вагітних триває.

Національна експертна група з питань імунопрофілактики рекомендує, якщо вагітна має високий ризик захворіти на COVID-19, наприклад жінка працює в ковідній лікарні та/або має супутні захворювання, вона може обговорити можливість вакцинації з лікарем.

Жінки, що вигодовують дітей грудним молоком, можуть щепитися вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech та AstraZeneca (Covishield, SKBio) без застережень.

Інструкцією вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech, яку теж використовують в Україні, забороняється щеплення нею вагітних та жінок, які вигодовують грудним молоком.