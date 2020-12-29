Українські мігранти у Польщі отримають безкоштовне щеплення проти COVID-19

Про це в етері польського телеканалу TVN24 повідомив голова канцелярії уряду Польщі Міхал Дворчік.
За словами Дворчіка, громадяни з-за кордону, що перебувають у Польщі, зможуть отримати безкоштовну вакцину проти коронавірусу, якщо їхнє перебування є врегульованим.
“Кожна особа, яка легально перебуває на території Республіки Польща, і це перебування регулюється (наприклад, це тимчасове або постійне проживання), може отримати щеплення. Тут немає обмежень, тож працівники з України чи інших країн зможуть безкоштовно отримати вакцину”, — сказав він.
При цьому від громадян не вимагатимуть жодних документів крім тих, що регулюють їхнє перебування у Польщі.
“Вони не повинні мати жодних додаткових документів, дозволів на роботу чи свідоцтв про навчання, оскільки тимчасове перебування не завжди передбачає дозвіл на роботу в нашій країні”, — зауважив Дворчік.
- Як відомо, у Польщі, як і у всій Європі, вже почалася вакцинація. Перша партія вакцини надійшла до Польщі у п’ятницю, вакцинація розпочалась у неділю.
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