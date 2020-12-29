Українські мігранти у Польщі отримають безкоштовне щеплення проти COVID-19

Громадяни України, що тимчасово або постійно проживають у Польщі, зможуть безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19.

Про це в етері польського телеканалу TVN24 повідомив голова канцелярії уряду Польщі Міхал Дворчік.

За словами Дворчіка, громадяни з-за кордону, що перебувають у Польщі, зможуть отримати безкоштовну вакцину проти коронавірусу, якщо їхнє перебування є врегульованим.

“Кожна особа, яка легально перебуває на території Республіки Польща, і це перебування регулюється (наприклад, це тимчасове або постійне проживання), може отримати щеплення. Тут немає обмежень, тож працівники з України чи інших країн зможуть безкоштовно отримати вакцину”, — сказав він.

При цьому від громадян не вимагатимуть жодних документів крім тих, що регулюють їхнє перебування у Польщі.

“Вони не повинні мати жодних додаткових документів, дозволів на роботу чи свідоцтв про навчання, оскільки тимчасове перебування не завжди передбачає дозвіл на роботу в нашій країні”, — зауважив Дворчік.