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Українські мігранти у Польщі отримають безкоштовне щеплення проти COVID-19

Громадяни України, що тимчасово або постійно проживають у Польщі, зможуть безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19.

Вівторок, 29 грудня 2020, 00:58

Про це в етері польського телеканалу TVN24 повідомив голова канцелярії уряду Польщі Міхал Дворчік.

За словами Дворчіка, громадяни з-за кордону, що перебувають у Польщі, зможуть отримати безкоштовну вакцину проти коронавірусу, якщо їхнє перебування є врегульованим.

“Кожна особа, яка легально перебуває на території Республіки Польща, і це перебування регулюється (наприклад, це тимчасове або постійне проживання), може отримати щеплення. Тут немає обмежень, тож працівники з України чи інших країн зможуть безкоштовно отримати вакцину”, — сказав він.

При цьому від громадян не вимагатимуть жодних документів крім тих, що регулюють їхнє перебування у Польщі.

“Вони не повинні мати жодних додаткових документів, дозволів на роботу чи свідоцтв про навчання, оскільки тимчасове перебування не завжди передбачає дозвіл на роботу в нашій країні”,  — зауважив Дворчік.

Теги: вакцина проти коронавірусу, вакцинація, Коронавірус, Польща

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