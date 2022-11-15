Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram.

Мобільні оператори пішли на такий крок для заощадження електроенергії. Обмеження роботи деяких сервісів дозволить користувачам здійснювати дзвінки.

“Мобільні оператори обмежили роботу частини сервісів, щоб заощадити електроенергію для можливості здійснювати дзвінки”, — написав Садовий.

Росіяни завдали масованого обстрілу по території України. Перші вибухи було чутно у Києві близько 15:34, а після цього стали надходити повідомлення з інших частин країни. Після завдання ударів у низці міст України частково зникло світло.

Внаслідок обстрілів по всій території України запровадили екстрені відключення світла. Зокрема це стосується Києва.

Російські окупанти випустили по Україні близько ста ракет. Вони перевершили масовану атаку, яку здійснили 10 жовтня.