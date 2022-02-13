Сьогодні повинна була відбутись закрита нарада керівників парламентських фракцій з силовиками, проте, як повідомили деякі українські народні обранці, засідання перенесли на інший день.

Про це повідомляють #Букви.

Нарада мала відбутись у неділю, 13 лютого, о 16 годині.

Проте, за інформацією українських нардепів, засідання було перенесено на наступний день, 14 лютого. За словами співголови фракції “Європейська Солідарність” у Верховній Раді Ірини Геращенко, перенесення сьогоднішнього засідання – це безвідповідально.

Геращенко на своїй сторінці у Facebook зазначила, що всі депутати “Європейської Солідарності”, окрім одного, який повертається із закордонного відрядження, перебувають в Україні. Депутатка закликала парламент вийти “з летаргічного сну” та розпочати роботу.

“Паніку розводять на західні ЗМІ, а безвідповідальна позиція українського парламенту, керованого монобільшістю, яка робить вигляд, що нічого не відбувається”, – написала Ірина Геращенко.

Про перенесення закритої наради повідомив і ексспікер ВРУ Дмитро Разумков. На сторінці у Facebook політик нписав, що рішення перенести закриту нараду парламентарів із силовиками не є корисним для держави.

“В умовах, коли шириться суперечлива інформація про закриття авіатранспорту над Україною, коли щогодини з’являються заяви про безпекові загрози, інституції повинні працювати оперативно та невідкладно”, – зауважив Разумков.

Він додав, що під час вчорашньої зустрічі у ВР керівники всіх парламентських фракцій домовились зустрітись з главами МВС та Міноборони, з керівництвом Генштабу та інших силових відомств, аби оговорити безпекову ситуацію в Україні та розробити план дій у нинішній ситуації.

Проте незадовго до початку наради її перенесли на наступний день, та ще й змінили склад і формат – тепер нарада відбуватиметься під головуванням секретаря Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексія Данілова.