Про це повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Вдень, близько 15:00 на Херсонщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” ліквідовано ворожий розвідувально-ударний безпілотник “Оріон”.

У пресслужбі зауважили, що за допомогою штатних оптичних засобів БПЛА “Оріон” здатний спостерігати за місцевістю та відшукувати цілі. Застосовуючи керовані ракети та авіабомби може завдавати ударів по наземних цілях.

Зауважимо, в Україні триває 351-ша доба повномасштабного російського вторгнення.За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 135 тисяч російських військових та тисячі одиниць ворожої техніки.

Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Українські артилеристи та ракетники уразили 2 пункти управління ворога, 3 райони зосередження живої сили, 3 позиції зенітно-ракетних комплексів, 2 склади боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів.

Довідка. БПЛА “Оріон” — російський безпілотний літальний апарат середньовисотний великої тривалості польоту розробки компанії “Кронштадт”. БПЛА має середню масу, більшу тривалість польоту і вантажність. Він здатен виконувати завдання на відстані до 250 км, але під час застосування ретрансляторів його дальність збільшується до 300 км. Загальна кількість інвестицій РФ у виготовлення ударних літальних апаратів “Оріон” склала приблизно $30 млн. Характеристики: маса корисного навантаження – 200 кг, злітна вага – 1000 кг, радіус застосування – 250 км, тривалість польоту – 24 години, висота польоту – 7500 м.