Кабінет Міністрів виділить кошти на грошові винагороди спортсменам, які не завоювали медалі на Олімпіаді в Токіо, але досягли високих результатів. Передбачається, що гроші отримають ті, хто посів четверті, п'яті й шості місця.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду.

“Ті спортсмени, які посіли четверті, п’яті та шості місця в Токіо також отримають грошові винагороди. Йдеться про 25 українських олімпійців та їх тренерів”, – зазначив Денис Шмигаль.

Зокрема, Кабмін передбачив наступні виплати:

четверте місце – 200 тисяч гривень;

п’яте місце – 140 тисяч гривень;

шосте місце – 100 тисяч гривень.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, для виплати винагород чемпіонам і призерам Ігор XXXII Олімпіади Токіо-2020 за бюджетною програмою у 2021 році передбачено 138 516,0 тис. грн. За результатами участі в Олімпійських іграх було здобуто меншу кількість нагород, ніж планувалося, та на виплату яких передбачалося 86 805,0 тис. грн.

“Як наслідок, виникла економія коштів за бюджетною програмою КПКВК 3401320, що дає можливість спрямувати зазначені кошти на виплату винагород спортсменам за четверте-шосте місця та їх тренерам на суму 6 640,0 тис. гривень”, – йдеться і документі.

Для тренерів, які готують збірну до зимової Олімпіади-2022 у Пекіні, призначать 12 стипендій Кабінету міністрів у розмірі понад 40 тисяч гривень.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський обговорив з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) питання проведення зимових Олімпійських ігор в Україні.