Українські олімпійці прибули у Токіо: фото

Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті (НОК).
Після проходження в міжнародному аеропорті Токіо усіх необхідних міграційних процедур, перевірки документів, здачі тесту на COVID українці відправилися в Олімпійське селище.
Таким чином, першими мешканцями Олімпійської домівки стали наші представники боксу, дзюдо та стрільби з лука.
Хлопці та дівчата розмістилися в комфортних одномісних та двомісних кімнатах.
Сьогодні у наших атлетів буде можливість більш детально ознайомитися з Олімпійським селищем та провести свої перші тренування на його території.
Нагадаємо, на Іграх в Токіо Україна представлена 157-ма спортсменами, які виступають у 25 видах спорту та 30 дисциплінах.
- Раніше стало відомо, що українська тенісистка Марта Костюк не зможе взяти участь в Олімпійських іграх в Токіо, які стартують вже наступного тижня.