Українські олімпійці прибули у Токіо: фото

У Японію прибув перший десант український олімпійців, які з 23 липня представлятимуть нашу країну на Іграх ХХХІІ Олімпіади.

Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті (НОК).

Після проходження в міжнародному аеропорті Токіо усіх необхідних міграційних процедур, перевірки документів, здачі тесту на COVID українці відправилися в Олімпійське селище.

Таким чином, першими мешканцями Олімпійської домівки стали наші представники боксу, дзюдо та стрільби з лука.

Хлопці та дівчата розмістилися в комфортних одномісних та двомісних кімнатах.

Сьогодні у наших атлетів буде можливість більш детально ознайомитися з Олімпійським селищем та провести свої перші тренування на його території.

Нагадаємо, на Іграх в Токіо Україна представлена 157-ма спортсменами, які виступають у 25 видах спорту та 30 дисциплінах.