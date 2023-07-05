Джерело: Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
“Користуючись російським програмним забезпеченням, українці не тільки фінансують економіку країни-агресора, а й надають доступ російським спецслужбам до своїх даних”, – наголошується в повідомленні.
Як розповіли у службі, на сайті Replace russian software with Ukrainian solutions можна знайти українські аналоги російського програмного забезпечення.
“Центральні органи виконавчої влади можуть звертатись для організації закупівель безпечного програмного забезпечення до централізованої закупівельної організації ЦЗО ДП “УСС”, яка здійснює перевірку контрагентів та походження такої продукції”, – підкреслили в Держспецзв’язку.
- Україна починає будувати систему захисту критичної інфраструктури – відповідно до найкращих світових практик та чинних вимог європейського законодавства.
- У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України попередили, що завантаження зламаного програмного забезпечення – небезпечне. Зазвичай таке ПЗ розповсюджується за допомогою торент-трекерів, чим активно користуються зокрема російські спецслужби, які додають до нього шкідливий код.
- За даними пошукової системи Google, російські кібератаки в країнах НАТО за минулий рік зросли в чотири рази проти показника 2020 року. В Україні кількість російських кібератак за той самий період зросла втричі.