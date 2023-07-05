Деякі українські організації продовжують користуватися російським програмним забезпеченням, чим не лише фінансують державу-агресорку, а й ставлять під загрозу збереження особистих даних.

Джерело: Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

“Користуючись російським програмним забезпеченням, українці не тільки фінансують економіку країни-агресора, а й надають доступ російським спецслужбам до своїх даних”, – наголошується в повідомленні.

Як розповіли у службі, на сайті Replace russian software with Ukrainian solutions можна знайти українські аналоги російського програмного забезпечення.

“Центральні органи виконавчої влади можуть звертатись для організації закупівель безпечного програмного забезпечення до централізованої закупівельної організації ЦЗО ДП “УСС”, яка здійснює перевірку контрагентів та походження такої продукції”, – підкреслили в Держспецзв’язку.