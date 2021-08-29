Українські спортсмени здобули ще дві золоті нагороди на Паралімпійських іграх у Токіо. Таким чином в активі нашої збірної вже 10 нагород вищого ґатунку.

Про це повідомляється на сайті Паралімпійських ігор-2020.

На початку п’ятого змагального дня “золото” українській збірній принесли стрибунка у довжину Оксана Зубковська та веслувальник Роман Полянський.

40-річна Оксана Зубковська виступає у стрибках у довжину в класі T12 (для людей з вадами зору). Це четверте паралімпійське “золото” для спортсменки, адже вона виграла три попередні Паралімпіади (Пекін-2008, Лондон-2012 та Ріо-2016).

Oksana Zubkovska #UKR winning her 4th consecutive gold like 👇🙃 The jumper managed to secure her Paralympic title on her third attempt with 5.54. #ParaAthletics #Paralympics #Tokyo2020 pic.twitter.com/yH9V8DoSmw — #ParaAthletics #Tokyo2020 (@ParaAthletics) August 29, 2021

34-річний Роман Полянський виборов золоту медаль у академічному веслуванні класу PR1. Він обійшов суперників на 12 секунд – з результатом 9.48.78 хв.

A nail bitter of a race! Roman Polianskyi of Ukraine established his lead early, but Australia, Spain, and Brazil were in a real fight for silver and bronze.

At the line, Ukraine took gold, Australia silver, and Brazil bronze 💪 pic.twitter.com/gh9q7r3CrX — World Rowing (@WorldRowing) August 29, 2021

Роман Полянський став першим в історії українського академічного паравеслування дворазовим чемпіоном Паралімпійських ігор, повідомляє “Суспільне”.

Таким чином, Україна наразі посідає четверте місце: попереду Китай, Велика Британія та паралімпійська команда РФ.

Наші параатлети вибороли 10 золотих, 17 срібних та 9 бронзових медалей – усього 36 нагород.

Нагадаємо, що у Токіо завершився четвертий день Паралімпійських ігор-2020, де Україна завоювала 12 медалей та увійшла до ТОП-5 медального заліку.