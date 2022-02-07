Українські партнери надали більше як 1000 тонн зброї та боєприпасів — Кулеба

Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба під час брифінгу.
За словами голови МЗС на сьогодні Україна отримує посилену політичну, безпекову та економічну підтримку. Рекордні обсяги підтримки мають важливе політичне значення та посилюють позицію України за столом переговорів. На думку міністра, поки головною темою міжнародної політики нині є не допустити чергову хвилю війни Росії проти України.
“Загальний обсяг за останні тижні, місяці перетнув 1,5 мільярда гривень. Доставлена зброя на загальну вагу в понад 1000 тон”, – розповів Кулеба.
Зазначимо, що однією з головних тем щодо озброєння є ситуація навколо блокування постачання зброї Німеччиною. Естонія висловила бажання надати Україні гаубиці зі старих запасів Німеччини, яким понад 40 років. Поки німецький уряд не прийняв рішення щодо цього, а тільки планує голосувати. Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт зазначала, що гаубиці не є оборонною зброєю, тому рішення не повинно суперечити федеральній політиці.
Одними із найбільших надходжень в оборонній сфері були від Сполучених Штатів Америки. Станом на 7 лютого до України прибув восьмий літак із боєприпасами. Ще США мають намір передати Україні гелікоптери Мі-17.
Польща має намір спорядити Україну переносними зенітно-ракетними комплексами Grom своєї розробки, дронами та різноманітними боєприпасами. Зокрема литовський уряд ухвалив рішення про передачу українським військовим 24 портативних тепловізорів.
Крім того, Велика Британія передасть Україні два протимінні кораблі. Для їхнього постачання Верховна Рада мала ратифікувати українсько-британську рамкову угоду про кредитування на розвиток Військово-Морських сил Збройних сил України. Водночас британські інструктори навчають українських воїнів користуватися протитанковими ракетними комплексами NLAW.
До озброєння України можуть долучитися Нідерланди. Керівна “Народна партія за свободу і демократію” Нідерландів (VVD) разом з опозиційною “Партією праці” виступили за надання зброї. Ще відправлення партії стрілецької зброї розглядала Канада.
У Туреччині заявили, що Україна може придбати нову партію безпілотників Bayraktar. Проте це не пов’язано із російською агресію останніми місяцями. Зокрема у рамках співробітництва Україна погодила із Туреччиною початок будівництва заводу, де будуватимуть Bayraktar. Ще підписали угоди щодо будівництва космічних ракет за технологією типу “Зеніт-2” та закупівлю військових кораблів з Туреччини.
- Нагадаємо, що у Києві на Майдані Незалежності відбулася акція подяки союзникам України, які надали допомогу нашій країні через загрозу вторгнення Росії. Захід пройшов під гаслом #ThanksFriends, тобто подякуй союзникам за зброю.
- Глава міністерства закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс розкритикувала Німеччину за енергетичну залежність від Росії.
- Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала уряди союзників “зробити більше” для тиску на Кремль шляхом санкцій та спорядження озброєння Україні.
- Тому прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що розчарований діями Німеччини навколо ситуації з постачанням зброї. Глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер зазначив, що Федеративна Республіка Німеччина (ФРН) через це вже втратила або ж скоро втратить довіру своїх союзників.
- Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила про готовність надати Україні 5 тисяч військових касок.
- У разі ескалації конфлікту та подальшого наступу Росії на Україну, Велика Британія посилить санкції проти країни та накладе арешт на майно російських олігархів.