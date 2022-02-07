Українські партнери надали більше як 1000 тонн зброї та боєприпасів — Кулеба

Україна отримала від країн-партнерів більше тисячі тонн озброєння та обладнання. Надходження боєприпасів відбувається на тлі російської агресії від грудня 2021 року.

Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба під час брифінгу. За словами голови МЗС на сьогодні Україна отримує посилену політичну, безпекову та економічну підтримку. Рекордні обсяги підтримки мають важливе політичне значення та посилюють позицію України за столом переговорів. На думку міністра, поки головною темою міжнародної політики нині є не допустити чергову хвилю війни Росії проти України.

Крім того, Велика Британія передасть Україні два протимінні кораблі. Для їхнього постачання Верховна Рада мала ратифікувати українсько-британську рамкову угоду про кредитування на розвиток Військово-Морських сил Збройних сил України. Водночас британські інструктори навчають українських воїнів користуватися протитанковими ракетними комплексами NLAW.

До озброєння України можуть долучитися Нідерланди. Керівна “Народна партія за свободу і демократію” Нідерландів (VVD) разом з опозиційною “Партією праці” виступили за надання зброї. Ще відправлення партії стрілецької зброї розглядала Канада.

У Туреччині заявили, що Україна може придбати нову партію безпілотників Bayraktar. Проте це не пов’язано із російською агресію останніми місяцями. Зокрема у рамках співробітництва Україна погодила із Туреччиною початок будівництва заводу, де будуватимуть Bayraktar. Ще підписали угоди щодо будівництва космічних ракет за технологією типу “Зеніт-2” та закупівлю військових кораблів з Туреччини.