ЗеПорушення

54

Всього порушень

73

Днів без порушень
13:57 Українські партнери надали більше як 1000 тонн зброї та боєприпасів — Кулеба
13:08 Керівник Офісу Президента Єрмак одужав від COVID-19
12:38 Український «Енергоатом» протягом 2018-2021 років завдав держбюджету збитків на 13 мільярдів гривень
10:45 Оттава оголосила надзвичайний стан через протести проти COVID-обмежень
10:22 6 способів прокинутися без кави
09:59 Сьогодні Емманюель Макрон відвідає Москву
09:44 Кайлі Дженнер народила другу дитину
09:25 «Ми виступаємо проти використання енергопостачання як зброї та геополітичного важеля», – Боррель.
08:55 Радник Білого дому заявив, що Китай також постраждає від санкцій проти РФ
08:12 Лукашенко розповів, наскільки гарним торговельним партнером для Білорусі є Україна
07:37 Штормове попередження: прогноз пороги на 7 лютого 2022 року
07:16 7 лютого 2022 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети
01:07 Росіяни висміюють заяву США про плани Путіна щодо атаки під «фальшивим прапором» – журналіст CNN
00:52 Швеція повертається до тактики Холодної війни для боротьби з фейковими новинами РФ
00:28 Діячі культури та політики Німеччини виступили із заявою на підтримку України

06 лютого

23:39 Польща спорядить до України легкі піхотні міномети
23:25 «Пообіцяв – виконуй!», – Лукашенко поскаржився російському пропагандисту на Путіна
22:56 В Антарктиці розпочали пошуки судна англійського дослідника Шеклтона, яке затонуло в 1915 році
22:28 Як у Києві тренуються обороняти місто: кияни проходять вишкіл у бригадах тероборони
22:02 «Це може статись у будь-який день», – радник Байдена про вторгнення Росії в Україну
21:51 В Ісландії повністю припинять вилов китів з 2024 року
21:02 Напередодні спільних з Росією навчань: Білорусь розгорнула війська за 50 км до кордону України
20:10 Принц Чарльз привітав свою дружину Каміллу з тим, що вона стане майбутньою королевою
20:08 Новому нападу РФ на Україну можуть передувати кібератаки – Енн Нойбергер
18:48 Польща розмістить військових США на кордоні поруч із Україною — міністр оборони Польщі
18:09 Президент Чехії виступив проти відправлення військ НАТО до України — CNN Prima NEWS
17:53 Олімпіада у Пекіні: українська біатлоністка захворіла на COVID-19
17:22 Якщо завтра війна: чи є де сховатись мешканцям Києва?
17:17 Стендап-комік Джо Роган виступив із заявою після звинувачень у расизмі й видаленими подкастами у Spotify
16:08 Німеччина знову відмовила Україні в постачанні зброї — WAZ
15:58 Володимира Зеленського запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки

Українські партнери надали більше як 1000 тонн зброї та боєприпасів — Кулеба

Україна отримала від країн-партнерів більше тисячі тонн озброєння та обладнання. Надходження боєприпасів відбувається на тлі російської агресії від грудня 2021 року.

Понеділок, 7 лютого 2022, 13:57
Підтримати

Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба під час брифінгу.

За словами голови МЗС на сьогодні Україна отримує посилену політичну, безпекову та економічну підтримку. Рекордні обсяги підтримки мають важливе політичне значення та посилюють позицію України за столом переговорів. На думку міністра, поки головною темою міжнародної політики нині є не допустити чергову хвилю війни Росії проти України.

“Загальний обсяг за останні тижні, місяці перетнув 1,5 мільярда гривень. Доставлена зброя на загальну вагу в понад 1000 тон”, – розповів Кулеба.

Зазначимо, що однією з головних тем щодо озброєння є ситуація навколо блокування постачання зброї Німеччиною. Естонія висловила бажання надати Україні гаубиці зі старих запасів Німеччини, яким понад 40 років. Поки німецький уряд не прийняв рішення щодо цього, а тільки планує голосувати. Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт  зазначала, що гаубиці не є оборонною зброєю, тому рішення не повинно суперечити федеральній політиці.

Одними із найбільших надходжень в оборонній сфері були від Сполучених Штатів Америки. Станом на 7 лютого до України прибув восьмий літак із боєприпасами. Ще США мають намір передати Україні гелікоптери Мі-17.

Польща має намір спорядити Україну переносними зенітно-ракетними комплексами Grom своєї розробки, дронами та різноманітними боєприпасами.  Зокрема литовський уряд ухвалив рішення про передачу українським військовим 24 портативних тепловізорів. 

Крім того, Велика Британія передасть Україні два протимінні кораблі. Для їхнього постачання Верховна Рада мала ратифікувати українсько-британську рамкову угоду про кредитування на розвиток Військово-Морських сил Збройних сил України. Водночас британські інструктори навчають українських воїнів користуватися протитанковими ракетними комплексами NLAW. 

До озброєння України можуть долучитися Нідерланди. Керівна “Народна партія за свободу і демократію” Нідерландів (VVD) разом з опозиційною “Партією праці” виступили за надання зброї. Ще відправлення партії стрілецької зброї розглядала Канада. 

У Туреччині заявили, що Україна може придбати нову партію безпілотників Bayraktar. Проте це не пов’язано із російською агресію останніми місяцями. Зокрема у рамках співробітництва Україна погодила із Туреччиною початок будівництва заводу, де будуватимуть Bayraktar. Ще підписали угоди щодо будівництва космічних ракет за технологією типу “Зеніт-2” та закупівлю військових кораблів з Туреччини.

Теги: Bayraktar, блокування озброєння ФРН, Велика Британія, військова допомога США, військова допомога, Дмитро Кулеба, Естонія, МЗС України, озброєння України, Польща, Сполучені Штати Америки, Туреччина, штати США, Канада, Литва

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook