24 березня на SHE Congress 2021 українські бізнесвумен, СЕО та лідерки у своїх сферах розкажуть про власні успішні стратегії: як підприємницям вирости з МСБ у великий бізнес, про точки зростання особистого потенціалу та інструменти досягнення успіхів у кар'єрі.

“Статистика останніх десяти років в Україні та світі засвідчує, що жінки частіше обирають відкривати бізнес у форматі ФОП, ніж ТОВ або ПП. За даними YouControl, у списку кінцевих бенефіціарів власників 330 найбільших компаній за виручкою 2019 року лише в 11 компаніях єдиним бенефіціарним власником є ​​жінка. Причин цього багато, зокрема й те, що жінки досі не звикли мислити масштабно на старті, розробляти далекосяжні стратегії та рік за роком будувати з невеликого бізнесу глобальну компанію. Це не означає, що кожна підприємниця має виходити на експорт і думати, як увійти до трійки лідерів свого ринку. Ми хочемо показати, що кожна бізнесменка може це зробити. А як це зробити та які перевірені інструменти використати, говоритимемо на SHE Congress 24 березня”, — поділилася головний редактор дайджесту сучасної ділової жінки WoMo і продюсер SHE Congress Вікторія Покатіс.

Докладніше: https://she.womo.ua

Серед спікерів: співзасновниця і головна виконавча директорка BetterMe Вікторія Репа, засновниця та СЕО Indposhiv Bespoke House Катерина Возіанова, CEO Kacho Group, співзасновниця бренда Kachorovska Аліна Качоровська, СЕО Moneyveo Альона Андронікова, голова правління “Імперіал Тобакко Продакшн Україна” Галина Воробйова, директор з комунікацій, КСВ та залученості UKRSIBBANK BNP Paribas Group Яніна Ольховська, старший Національний Лідер, б’юті-експерт Mary Kay Ukraine Олена Крівченкова та ще 15 успішних українських бізнеследі.

Головна тема SHE Congress 2021: “Break the rules: як підприємницям побудувати глобальний бізнес, зруйнувати стереотипи та обмежувальні переконання, аби зробити крок до масштабного бізнесу чи реалізуватися у кар’єрі”.

Ви дізнаєтеся:

Які упередження заважають жінкам розвинути підприємництво у великий бізнес та як їх обійти.

Якими компетенціями має володіти лідерка, аби управляти мультикультурним колективом.

Правила ділових жінок.

М’яка сила, залізна воля: як жінкам досягати великих результатів у бізнесі.

Управління та лідерство: дві грані однієї реальності.

Як жінки і чоловіки дивляться на інвестиції.

Організатори конгресу — бізнес/медіа бюро Ekonomika+ та дайджест сучасної ділової жінки WoMo — пропонують два формати участі: OFFLINE FULL та ONLINE FREE.

Обираючи формат ONLINE FREE, усі охочі матимуть безкоштовний доступ до виступів спікерок протягом усього дня конференції, адже головна стратегія WoMo — допомагати жінкам розвивати бізнес, надихати мислити масштабно і реалізовувати свій найбільший потенціал.

Учасниці формату OFFLINE FULL зустрінуться у розкішному залі Гольф Центру Київ і отримають всі можливості SHE Congress 2021: спілкування зі спікерками, нетворкінг з лідерками, подарунки від партнерів, відеозапис івенту, участь у Церемонії нагородження “Жіноче лідерство”.

Зареєструватися: https://she.womo.ua

Долучайтеся до SHE Congress 2021, аби дізнатися, як сучасні жінки успішно будують бізнес і кар’єру за своїми правилами і при цьому залишаються жінками.

В 2021 році SHE Congress 2021 відбудеться за підтримки генерального партнера процессинговой компанії LeoGaming і партнерів UKRSIBBANK BNP Paribas Group та компанії Mary Kay.