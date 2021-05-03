Про це в етері державного телеканалу “Дом” повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.
“Наші позовні претензії обчислюються понад 4,5 млрд доларів”, — зазначив заступник міністра.
За словами Єніна, підприємства України заохочують звертатися до арбітражів і відсуджувати у російської сторони все, що вони втратили. Наразі такі позови подані у понад 12 комерційних арбітражів. Єнін додав, що в цих процесах вже є перші позитивні результати.
“По трьох з них є вже перші позитивні рішення. Це сукупно десь приблизно 250 млн доларів”, — сказав він.
Єнін також повідомив, що головні позови попереду, зокрема, позов “Нафтогазу”.
Заступник очільника МЗС також зауважив, що Росія намагається оскаржувати рішення комерційних арбітражів, але у цей час нараховується пеня.
“І скільки б російська сторона не відтягувала наступ наслідків, це все більш і більш здорожує ціну”, — зауважив він.
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