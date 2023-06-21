Джерело: CNN

Зараз, в основному, українські пілоти користуються винищувачами Су-25 – це давні літаки, які були представлені ще у 1980-х роках. Вони не можуть зрівнятись з винищувачами Су-35, яку використовує армія РФ.

“Ми втрачаємо багато літаків через ці перехоплювачі, — каже пілот Су-25 Олексій, який носить позивний “Пумба”.

Він дуже добре знає, з якою важкою битвою стикаються він і його колеги, оскільки він втратив багатьох своїх товаришів після початку повномасштабного вторгнення Росії півтора року тому.

“Я втратив командира [ескадрильї] і свого ведучого у бою. Вони обидва герої України”, — сказав він.

“Коли ти бачиш вибух свого колеги перед очима, в реальному часі – це шок”, – додав він, зауваживши, що на цьому боротьба не закінчується.

“Найбільша битва — це битва з самим собою, тому що ти маєш знайти якусь силу, якусь силу у своїй душі, своєму духу: як тобі вдасться знову полетіти”.

Попри психічне напруження Пумба є одним із кількох десятків пілотів, які все ще літають для українських військово-повітряних сил, кидаючи виклик переважній перевазі через півтора року війни. Оскільки Україна зараз перебуває в наступі, роль таких льотчиків штурмової авіації, як він, потрібна як ніколи.

“Основне призначення цього літака — підтримка наших сухопутних сил на фронті. Сьогодні це наша головна місія”, — пояснив він.

Обмежені у своїй кількості та радіусі дії, вони все ще надають цінну підтримку з повітря.

“Коли ми завершуємо місію, наші хлопці на землі надсилають нам повідомлення з подякою. Я думаю, що ми також підвищимо моральний дух наших сухопутних сил”, — розповів Пумба.

Однією з головних проблем, з якою зіткнулися наземні сили України на початку контрнаступу, є стримування російської авіації. Росія все ще зберігає перевагу в повітрі, що ускладнює просування сухопутних військ.

“Їхня авіація працює хвилеподібно, як це було у В’єтнамі, Афганістані”, – сказав заступник командира 128-ї окремої бригади територіальної оборони.

“Безперервно, цілий день, вони працюють або на вертольотах, або на літаках. Загалом авіаційної підтримки дуже бракує”, – сказав командир, який носить позивний “Спас”.

Загалом Україна отримала 45 Су-25 і Міг-29 від НАТО та союзників у Європі – але це не просто гра в цифри. Пілот Міг-29 із позивним “Джус” визнає труднощі, з якими стикаються українські ВПС, і каже, що західні країни можуть допомогти, надавши Україні бажані F-16.

Реактивний літак американського виробництва має можливість дозаправки у повітрі та сумісний з більшістю озброєнь НАТО, які вже постачаються в Україну.

Попри те, що вперше він був запущений у виробництво у 1980-х роках, він пройшов кілька модернізацій, що зробило його більш досконалим і універсальним, ніж будь-який реактивний літак України, який зараз є у її парку, і став запеклим конкурентом для більшості російських літаків, за винятком новіших моделей, які Москва вагалась розгортати в Україні.

“Наш контрнаступ міг би бути набагато ефективнішим і набагато безпечнішим для наших хлопців на землі [якби у нас були F-16]. Я вважаю, що це може справді змінити правила контрнаступу та всієї війни, тому що F-16 здатний виконувати багато важливої ​​роботи для наших сил, для нашого опору”, — сказав Джус.

Як і Пумба, Джус також боїться російської протиповітряної оборони та Су-35, але каже, що Україна змогла знизити їхню ефективність, застосувавши нову тактику.

“Ми намагаємося маневрувати, щоб уникати їх, і визначаємо вікна для ураження цілей, коли ризики найменші, і насправді це працює. Але це не гарантує нашої безпеки, тому що Росія також намагається цьому навчитися, і вони також змінюють свою тактику”, — пояснив він.

Навіть із західними ракетами ефективність не є 100%, поки вони продовжують використовувати ці літаки.

“На жаль, у випадку з ракетами HARM це дещо обмежено”, — сказав він, пояснивши, що Україна може використовувати лише близько 25% потенціалу цих ракет із радіолокаційним націлюванням.

“Ми не можемо використовувати 100% його потенціалу через обмеження діапазону через обмеження точності. Ті самі ракети на F-16 були б набагато ефективнішими”, — додає він.

Вимоги таких пілотів, як Джус і Пумба, відгукнулися аж до вищих ешелонів українського уряду, включаючи міністра оборони Олексія Резнікова та президента Володимира Зеленського, які обоє зробили закупівлю F-16 пріоритетом.

Деякі західні країни, зокрема Сполучені Штати, виявили певний опір цій ідеї, побоюючись ескалації з РФ, принаймні на цей час. Але тепер США кажуть, що навчатимуть українських пілотів на цьому літаку, а Велика Британія та Данія наполягають на більшій кількості.

Для Джуса та його друзів тренування почалися давно.

“Рік тому ми почали вчитися самі. Ми намагаємося покращити наші знання англійської, ми намагаємося читати якісь несекретні посібники, ми літаємо на імпровізованих тренажерах F-16”, — повідомив він.

“Усі наші молоді хлопці мотивовані вивчати новий тип літака”, — додав він.

З такою мотивацією та ініціативою він вважає, що адаптація до нового літака пройде дуже легко.

“Я вважаю, що за чотири-шість місяців ми зможемо навчитися керувати ним, це реально. Наше навчання переходу буде до біса легким”, — сказав він.

Джус каже, що Україні потрібна принаймні одна ескадрилья з 12-20 реактивних літаків, щоб вирівняти умови гри, але для реального впливу на поле бою знадобиться набагато більше.

“Щоб досягти успіху в усіх наших завданнях, для операцій на передовій і для мирних операцій у регіоні, нам потрібно приблизно три, чотири або навіть п’ять таких ескадрилій. На майбутнє, на довгострокову перспективу, нам потрібно навіть більше, я вважаю, що понад 100”, — додав він.

Впевнені в остаточній українській перемозі, Джус і Пумба бажають, щоб вони змогли зробити ще більше, щоб допомогти українцям.

“Зараз ми нічого не можемо зробити. Ми взагалі не можемо боротися з ними нашими ракетами, нашими радарами. F-16 точно допоможе в цьому”, — сказав Джус.

Але поки Росія зберігає технологічну перевагу в повітрі, українським пілотам буде дуже важко витіснити окупаційних пілотів з їхнього неба.

“Коли у нас буде цей літак, ми завдамо удару, можливо, по одному чи двом російським літакам, і вони злякаються, можливо, змінять свою тактику, і я думаю, що вони перестануть діяти над окупованою територією. Це залишить відкриту зону для наших наземних хлопців, щоб провести свій штурм”, — сказав Пумба.