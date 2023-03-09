Українські рятувальники отримали від уряду Південної Кореї 100 автомобілів, які будуть використовуватися у піротехнічних підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук розповів, що автівки розподілять по областях України. Більшу частину з них передадуть у регіони, де відбуваються активні бойові дії, і там, де залучаються ресурси під піротехнічні підрозділи на розмінування.

Крім того, згодом отримані автомобілі будуть доукомплектовувати спеціалізованим обладнанням.

Після церемонії передачі транспорту корейська делегація оглянула “Пункт незламності” та пошкоджене захисне обладнання піротехніків через атаки РФ.

Посол Республіки Корея в Україні Кім Хьонг Те зазначив, що корейський уряд підтримує Україну, як морально, так і матеріально. За його словами, минулого року Південна Корея надала Україні гуманітарної допомоги на суму 100 мільйонів доларів.

Зокрема, цього року корейський уряд також планує виділити на допомогу Україні у гуманітарній сфері 130 мільйонів доларів.

Своєю чергою, працівники ДСНС продемонстрували техніку, яку використовують для розмінування, та окреслили, що необхідно зараз українським надзвичайникам. Наприкінці заходу корейська сторона вручила сертифікат на отримання 100 автомобілів.