Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті.
Так, сьогодні на XXXІІ Літніх Олімпійських іграх завершилися попередні запливи у чоловіків на дистанції 800 м вільним стилем.
“За їх підсумками маємо двох фіналістів. Михайло Романчук виходить до вирішальної стадії змагань з першим часом 7.41.28, який до того ж є новим рекордом України, Сергій Фролов – сьомим (7.47.67)” – зазначили у НОК.
Фінал змагань відбудеться у четвер, 29 липня. Заплив розпочнеться о 04:30 за київським часом.
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