Українські плавці Михайло Романчук та Сергій Фролов вийшли до фіналу Олімпійських ігор в Токіо.

Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті.

Так, сьогодні на XXXІІ Літніх Олімпійських іграх завершилися попередні запливи у чоловіків на дистанції 800 м вільним стилем.

“За їх підсумками маємо двох фіналістів. Михайло Романчук виходить до вирішальної стадії змагань з першим часом 7.41.28, який до того ж є новим рекордом України, Сергій Фролов – сьомим (7.47.67)” – зазначили у НОК.

Фінал змагань відбудеться у четвер, 29 липня. Заплив розпочнеться о 04:30 за київським часом.