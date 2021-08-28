У суботу, 28 серпня, українські плавці завоювали ще три золоті нагороди на Паралімпійських іграх у Токіо (Японія).

Про це повідомляється на офіційному сайті змагань.

Так, українці посіли одразу два місця на подіумі у плаванні на дистанції 100 метрів на спині (змагання проводилося серед спортсменів із порушеннями зору). Михайло Сербін завоював “золото”, а Віктор Смирнов став срібним призером.

Як зазначає “Суспільне”, українці не були серед головних претендентів на медалі: в кваліфікації їх випереджали за часом китаєць Бозун Ян, ісландець Мар Гуннарссон, а також нідерландець Рог’єр Дорсман.

Проте в фінальному запливі Сербіну і Смирнову вдалося випередити своїх конкурентів.

Третє місце посів китаєць Бозун Ян.

Володарем золотої нагороди на дистанції 200 метрів у комплексному плаванні став українець Денис Дубров.

Як інформує “Суспільне”, український спортсмен мав кращий час кваліфікації перед фіналом. Його головним конкурентом був американець Роберт Грізвольд. Проте у фіналі Дуброву довелося поборотися з двома китайськими плавцями – Ксу Хайцзяо та Яном Гуанлуном. Українець випередив їх обох.

Денис Дубров має ураження опорно-рухового апарату і виступає в паралімпійській категорії S8 (це спортсмени з ампутованими кінцівками та ті, які мають церебральний параліч).

А українська плавчиня Єлизавета Мерешко стала дворазовою паралімпійською чемпіонкою в Токіо. Вона завоювала “золото” на дистанції 100 метрів брасом.

На фініші українка показала час 1:40.59 хвилин.

Варто зазначити, що в перший день змагань Мерешко також завоювала золоту медаль для України. Тоді вона прийшла першою на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Спортсменка змагається у категоріях S6, S7, SB5 та SM6 – параатлети, що використовують для руху тільки тулуб та руки. Такі спортсмени мають ампутовані кінцівки чи церебральний параліч. У Мерешко церебральний параліч.