Учасники 26-ї української антарктичної експедиції зі станції "Академік Вернадський" взяли участь в акції "Марафон, який ніхто не хоче бігти". Мета заходу – привернути увагу міжнародної спільноти до російської агресії на сході України.

Про це йдеться у повідомленні експедиції у Facebook.

Вісім українських полярників пробігли приблизно 400 метрів навколо будівлі аерології. Але навіть така дистанція в Антарктиді непроста для марафону, адже бігти довелося нерівною слизькою поверхнею.

Замість стартових номерів в учасників були аркуші з цифрами про війну.

Наприклад про те, що 3,4 млн людей на сході України потребують безперервної гуманітарної допомоги.

“Попри те, що ми перебуваємо на краю світу, ми ні на мить не забуваємо, що в Україні триває війна. І хочемо нагадати усім небайдужим про лихо, яке спіткало нашу країну”, – відзначили полярники.

“Марафон, який ніхто не хоче бігти” — це забіг, що стартував у селищі Нью-Йорк на Донеччині, за кілометр від лінії фронту. Проєкт створений задля привернення уваги міжнародної спільноти до проблеми російської агресії на сході України.

Забіг почали п’ятеро осіб, чиє життя нерозривно пов’язано з війною: військовий, волонтерка, медик, військовий журналіст та переселенка. Нині до акції долучилися вже понад 35 тис. осіб із різних куточків України та світу.