Українські зимівники на станції "Академік Вернадський", хоч дуже далеко від дому та родин, теж святкують Різдво. Кухар української експедиції приготував святковий стіл, а "колядниками" стали пінгвіни.

Про це повідомляє Національний арктичний центр.

На станції “Академік Вернадський” традиційно святкують Різдво. Святковий стіл на Святвечір приготував кухар Артем Ігнатенко з помічниками.

“Приготував кутю та інші традиційні страви, щоб якомога більше відтворити домашню атмосферу, за якою вже так скучили наші полярники”, – повідомили учасники експедиції.

7 січня на всю команду чекав святковий різдвяний обід та “колядники” – їхню роль на станції виконали пінгвіни, яких на острові є кілька тисяч.

“Усі вони постійно досить голосно кричать. Тож на Різдво полярники жартують, що колядки їм співають пінгвіни”, – розповіли учасники експедиції.

Вони додали, що цього річ, через рекордні цьогорічні замети снігу (3 метри заввишки), вхід до каплиці святого Володимира, яка розташована на станції, засипаний кучугурами.

“Сподіваємося, що вже скоро погода дозволить відкопати прохід до неї, щоб каплицю могли відвідати всі охочі. Щасливого і світлого Різдва!”, – написали полярники.