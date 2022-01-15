Українські полярники вже кілька тижнів відкопують інфраструктуру антарктичної станції Академік Вернадський після рекордних грудневих снігопадів.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

За повідомленням Національного антарктичного наукового центру, наприкінці грудня біля станції були постійні хуртовини. Сніговий покрив став рекордним за останні 20 років, а 24 і 25 грудня його висота досягла трьох метрів. Після Нового року снігопади майже вщухли, але перед полярниками постало питання прибирання снігу, щоб станція могла функціонувати.

Полярники вже майже відкопали житловий корпус, каплицю та прохід до другого причалу. Також вони розчистили металоконструкцію біля дизельної для переміщення вантажів, територію за сміттєвим майданчиком та місце для укладання нової паливної лінії та фундамент крана для його гідроізоляції.

Як зазначають у науковому центрі попереду на них чекає ще одне грандіозне “копання”, потрібно звільнити площу навколо складу.

До розчищення приєдналися і французькі гості, які нещодавно прибули на станцію для проведення досліджень.

Українська антарктична станція “Академік Вернадський” розташована на острові Галіндез аргентинського архіпелагу, поблизу Антарктичного півострова.