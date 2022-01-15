Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

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Фото: НАНЦ

За повідомленням Національного антарктичного наукового центру, наприкінці грудня біля станції були постійні хуртовини. Сніговий покрив став рекордним за останні 20 років, а 24 і 25 грудня його висота досягла трьох метрів. Після Нового року снігопади майже вщухли, але перед полярниками постало питання прибирання снігу, щоб станція могла функціонувати.

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Фото: НАНЦ

Полярники вже майже відкопали житловий корпус, каплицю та прохід до другого причалу. Також вони розчистили металоконструкцію біля дизельної для переміщення вантажів, територію за сміттєвим майданчиком та місце для укладання нової паливної лінії та фундамент крана для його гідроізоляції.

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Фото: НАНЦ

Як зазначають у науковому центрі попереду на них чекає ще одне грандіозне “копання”, потрібно звільнити площу навколо складу.

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Фото: НАНЦ

До розчищення приєдналися і французькі гості, які нещодавно прибули на станцію для проведення досліджень.

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Фото: НАНЦ

Українська антарктична станція “Академік Вернадський” розташована на острові Галіндез аргентинського архіпелагу, поблизу Антарктичного півострова.