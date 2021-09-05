Учасники експедиції на українській антарктичній станції “Академік Вернадський” першими вийшли на Всеукраїнський марш за тварин.

Про це повідомили в Instagram руху UAnimals.

Учасники акції наголосили на важливості захисту тварин та переконати політиків, суддів, поліцію, чиновників та кожного українця вживати активних заходів для збереження життя.

Українські полярники зазначили, що мають змогу спостерігати й вивчати тварин в природному заповідному середовищі, яке стало таким завдяки послідовним зусиллям міжнародної наукової та природоохоронної спільноти.

Проте, ще не так давно ставлення до тварин у цьому регіоні нашої планети було зовсім іншим. Ще у XX столітті до тварин тут ставилися як до ресурсу, зокрема популяції китів нещадно експлуатували в ході китобійного промислу, і навіть заборона промислу досі не призвела до відновлення чисельності усіх видів.

“Ми підтримуємо прагнення учасників Маршу щодо дбалого ставлення до тварин. Зокрема, ми щиро переконані, що морські ссавці мають жити виключно в морях і океанах, а не в дельфінаріях. Разом з вами ми поділяємо намір докласти якнайбільше зусиль для захисту довкілля, адже збереження планети починається з побутового рівня, та закликаємо кожного до гуманного поводження з тваринами”, – зазначили полярники.

Учасники акції виступають за повну заборону цирків із тваринами, дельфінаріїв, контактних зоопарків, цькувальних станцій і хутрових ферм, і вимагають справедливих покарань за жорстоке поводження з тваринами та викорінення в Україні практики фотопослуг і жебракування з тварини.