1 вересня в Україні відзначають День знань. З нагоди свята низка українських політиків привітали школярів та студентів.

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Президент України Володимир Зеленський у своєму привітанні зазначив, що цьогоріч літа не було ні у кого.

“Час пройшов ніби із зими в зиму. Замість майданчиків, доводилося бути в підвалах. Замість гри у футбол на вулиці, доводилося залишатися з дорослими і чути багато трагічних новин. Але ви були сміливими, і ви зробили свій вибір – вибір на користь України. Усієї України – від Ужгорода до Ялти, від Чорноморська до Харкова. На користь усього нашого народу… У вас вкрали частину дитинства, частину юності, але ви вільні, завжди будете”, – сказав президент.

Він також наголосив, що попри все, навчальний рік в Україні починається, навчання триватиме і знання про Україну не перериватимуться.

“Цей навчальний рік усі починають по-різному. Хтось далеко від дому – в інших регіонах України. Хтось далеко від дому – в інших країнах. Хто дистанційно, в онлайн-форматі. Хтось у рідній школі чи у своєму університеті, але все ж таки не в спокої”, – додав Зеленський.

У своєму привітанні президент цитував українських поетів, зокрема, Тараса Шевченка, Івана Франка, Василя Стуса, Василя Симоненка, Ліну Костенко та інших.

П’ятий президент України Петро Порошенко у своєму привітанні наголосив, що цьогоріч російські окупанти вкрали в українських школярів та студентів свято 1 вересня.

“Російські збройні сили руйнують школи та університети, дитячі садки та будинки. Більше 2400 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів. 270 зруйновано повністю. На жаль, цього року не всі діти зможуть сісти за парти. Не всі студенти – поспілкуватися з однокурсниками за чашкою кави. Війна забрала нормальне дитинство у дітей, плани на майбутнє – у випускників. Але не забрала віру у перемогу”, – наголосив політик.

Він висловив сподівання, що вже наступного року школярі та студенти України, а також вчителі й викладачі розпочнуть навчальний рік у своїх школах та університетах.

Лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко зауважила, що чимало українських дітей сьогодні підуть до школи не лише в Україні, а й в інших країнах світу.

“Сьогодні багато українських мам поведуть своїх дітей до школи. І не лише в Україні… Поведуть у Варшаві і Вільнюсі, у Лондоні і Ризі, у Любляні і Лісабоні… Поведуть самі, бо їхні тата – на війні, боронять свободу та незалежність Україні”, – написала вона.

Тимошенко також наголосила, що ми вже здивували світ своєю незламністю, а скоро здивуємо світ ще й своїми знаннями, освітою та технологіями.

“А ще – ми будемо вільними! Вірю, що наступного року дітей поведуть до шкіл в Україні татусі, які повернулись з війни!”, – резюмувала політикиня.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у своєму привітанні наголосив, що знання – це те, що відмежовує цивілізацію від варварів та увесь цивілізований світ від Росії.

“І наявність в навчальних програмах росіян творів Пушкіна чи Достоєвського не означає, що вони їх читали. А якщо й читали, то не означає, що зрозуміли. Тому я вітаю увесь цивілізований світ, а передусім кожного Українця з Днем знань”, – написав він.

Стефанчук зауважив, що українські школярі та студенти вимушені здобувати знання страшно ціною.

“Але я вірю, що наші школи знову наповняться веселим гамором першокласників. Вчителі знову одягнуть найсвятковіші вишиванки, закриють «зум» та з онлайну перейдуть в офлайн. І знову завмиратиме дух від радості першого дзвоника”, – резюмував він.

Очільниця партії “Голос” Кіра Рудик написала, що поки інші діти у світі готують до школи книжки і зошити, українські школярі змушені паралельно мати ще й тривожний рюкзачок з водою, ліками, одягом, павербанком та батьківською нотаткою з особистими даними.

“Вони змушені навчитись швидко з уроку бігти в укриття, не лякатись вже звичного звуку сирен, звикнути хвилюватись за батьків і друзів. Росіяни вкрали у нас, дорослих, весну і літо, але в наших дітей зараз вони крадуть дитинство. Цього не можна пробачати і забувати”, – написала вона.