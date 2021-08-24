Ролик розміщено на YouTube-каналі Національного антарктичного наукового центру.

“Ми, 12 учасників 26-ї Української антарктичної експедиції, перебуваючи на науковій станції “Академік Вернадський” — за 15 тисяч кілометрів від дому, вітаємо рідну країну з найдальшого куточка Землі, де розвивається наш державний прапор”, — зазначили науковці.

“Попри те, що ми вражені красою і величчю Антарктики, наші серця б’ються в унісон з серцями всіх українців. І хоча нікуди не дітися від туги за домом і прагнення побачити рідних, ми щасливі представляти тут інтереси нашої держави. Ми вдячні нашій країні за гарне забезпечення і можливість виконувати цікаву та важливу роботу, за сучасний зв’язок, який значно зменшує відстань між крижаним континентом та нашими рідними містами”, — додали вони.

Полярники привітали Україну з ювілеєм та побажали розвитку, перемог і процвітання.

“Віримо в успіх України так само як віримо в успіх нашої місії в Антарктиді”, — сказали полярники.