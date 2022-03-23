Українські правоохоронці оголосили про підозру одразу двом російським телеведучим - Ользі Скабєєвій та Дмитру Кисельову. Так званих "рупорів Кремля" звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України.

Про це йдеться у дописі пресслужби Кіберполіції у Facebook.

Повідомляється, що і Скабєєва, і Кисельов продовжують вести гібридну війну проти України на своєму інформаційному просторі.

Тому Департамент кіберполіції разом зі Службою безпеки України та співробітниками Офісу Генерального прокурора України займаються документуванням злочинної діяльності пропагандистів.

Наразі кіберполіція уже виявила відеоматеріали, де російські телеведучі виправдовують широкомасштабне вторгнення РФ в Україну, викривлюючи факти та приховуючи воєнні злочини російських окупантів щодо мирних громадян України. Також пропагандисти у своїх телевізійних програмах відкрито закликають до повалення конституційного ладу в Україні та захоплення влади.

Опрацювавши всі наявні на сьогодні матеріали, які є у відкритому доступі, українські правоохоронці зібрали достатньо доказів, щоб оголосити Скабєєвій та Кисельову підозру у злочині, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України – Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Як зазначають правоохоронці, російським пропагандистам, згідно з українським законодавством, може загрожувати до 15 років за ґратами, або ж довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без конфіскації.