Про це йдеться у дописі пресслужби Кіберполіції у Facebook.
Повідомляється, що і Скабєєва, і Кисельов продовжують вести гібридну війну проти України на своєму інформаційному просторі.
Тому Департамент кіберполіції разом зі Службою безпеки України та співробітниками Офісу Генерального прокурора України займаються документуванням злочинної діяльності пропагандистів.
Наразі кіберполіція уже виявила відеоматеріали, де російські телеведучі виправдовують широкомасштабне вторгнення РФ в Україну, викривлюючи факти та приховуючи воєнні злочини російських окупантів щодо мирних громадян України. Також пропагандисти у своїх телевізійних програмах відкрито закликають до повалення конституційного ладу в Україні та захоплення влади.
Опрацювавши всі наявні на сьогодні матеріали, які є у відкритому доступі, українські правоохоронці зібрали достатньо доказів, щоб оголосити Скабєєвій та Кисельову підозру у злочині, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України – Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Як зазначають правоохоронці, російським пропагандистам, згідно з українським законодавством, може загрожувати до 15 років за ґратами, або ж довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без конфіскації.
- Нагадаємо, правоохоронні органи України висунули підозру російському окупанту у зґвалтуванні громадянки України, котра мешкає у Броварському районі Київської області.
- Відомо, що з 24 лютого по 11 березня 2022 року громадянин України на території міста Києва за допомогою створеного ним у месенджері Telegram каналу надавав РФ, її організаціям та представникам інформацію про позиції та розташування Збройних Сил України. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру мешканцеві м. Києва у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
- Також жительці Миколаївської області, яка намагалася незаконно переправити цивільного чоловіка за кордон у бейбі-боксі, повідомили про підозру за частиною 1 статті 332 Кримінального кодексу України.