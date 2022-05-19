Представники 29 громадських організацій розкритикували законопроєкт 5050-1, який "ативно просуває" Верховна Рада України. Він передбачає покарання за "образу поліціянта".

Про це повідомляє Центр прав людини ZMINA.

“Ми, представники громадських організацій, закликаємо народних депутатів України не підтримувати проєкт закону “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту честі й гідності громадян та працівників правоохоронних органів” (р.н. 5050-1)”, — наголосили правозахисники.

У ZMINA вважають, що подібний законопроєкт наближає українське законодавство до “російських та білоруських практик”.

Текст законопроєкту 5050-1 передбачає введення покарання за “образу поліціянта”. Проте правозахисники називають це новим терміном для українського законодавства, який означатиме, що відповідальність може настати за оцінювальне судження.

“Відтак це сприятиме самоцензурі, обмеженню для роботи незалежних журналістів та блогерів, а також відкриє додаткові можливості для переслідування активістів за критичні висловлювання”, — йдеться у заяві.

Що не так із законопроєктом?

Ухвалення законопроєкту підвищить ризик зловживань з боку представників органів правопорядку.

Вестиме до необґрунтованих затримань осіб та порушень фундаментальних прав людини через можливість суб’єктивного та довільного трактування правоохоронцями терміну “образа”.

В українському законодавстві вже передбачений захист честі та гідності, ділової репутації особи, зокрема представника органу правопорядку.

Проєкт закону зареєстровано в Верховній Раді рівно за рік до початку повномасштабної російсько-української війни. Проте наразі його автори просувають даний законопроєкт за скороченою процедурою.

Автори заяви зауважили, що єдиною можливою причиною такого поспіху є намагання ухвалити цей законопроєкт у період, коли увага громадськості прикута до важливіших речей.