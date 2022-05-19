Про це повідомляє Центр прав людини ZMINA.
“Ми, представники громадських організацій, закликаємо народних депутатів України не підтримувати проєкт закону “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту честі й гідності громадян та працівників правоохоронних органів” (р.н. 5050-1)”, — наголосили правозахисники.
У ZMINA вважають, що подібний законопроєкт наближає українське законодавство до “російських та білоруських практик”.
Текст законопроєкту 5050-1 передбачає введення покарання за “образу поліціянта”. Проте правозахисники називають це новим терміном для українського законодавства, який означатиме, що відповідальність може настати за оцінювальне судження.
“Відтак це сприятиме самоцензурі, обмеженню для роботи незалежних журналістів та блогерів, а також відкриє додаткові можливості для переслідування активістів за критичні висловлювання”, — йдеться у заяві.
Що не так із законопроєктом?
- Ухвалення законопроєкту підвищить ризик зловживань з боку представників органів правопорядку.
- Вестиме до необґрунтованих затримань осіб та порушень фундаментальних прав людини через можливість суб’єктивного та довільного трактування правоохоронцями терміну “образа”.
- В українському законодавстві вже передбачений захист честі та гідності, ділової репутації особи, зокрема представника органу правопорядку.
Проєкт закону зареєстровано в Верховній Раді рівно за рік до початку повномасштабної російсько-української війни. Проте наразі його автори просувають даний законопроєкт за скороченою процедурою.
Автори заяви зауважили, що єдиною можливою причиною такого поспіху є намагання ухвалити цей законопроєкт у період, коли увага громадськості прикута до важливіших речей.
“Ми вважаємо неприпустимим зловживати умовами воєнного стану для розгляду за скороченою процедурою законопроєктів, які можуть погіршити середовище для незалежної журналістики, свободи мирних зібрань та свободи вираження поглядів – цінностей для демократичної України, які вона виборює кожного дня на війні проти Росії”, — резюмували правозахисники.
- Нагадаємо, що раніше під час заходів до дня вшанування Героїв Небесної Сотні, де був присутній президент України Володимир Зеленський, один із ветеранів вигукнув у бік президента слово “чорт”. За це присутні на події правоохоронці відвели його в сторону та перевірили документи, пояснивши свої дії тим, що ветеран використовував нецензурну лексику щодо очільника держави.
- Також за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології 64% респондентів вважають, що розслідування у справі ДТП за участі народного депутата Олександра Трухіна (“Слуга народу”) велося необ’єктивно.