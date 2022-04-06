Низка українських правозахисних організацій, громадських організацій, історики, колишні політв'язні та інші зробили спільну заяву щодо відключення з етеру трьох опозиційних телеканалів - "5 каналу", "Прямого" та "Еспресо".

Відповідне звернення на своїй сторінці у Facebook опублікував народний депутат від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький.

У заяві мовиться про те, що правозахисники вважають згубним рішення РНБО від 18 березня 2022 року, яке було введене в дію указом президента від 19 березня 2022 року, щодо об’єднання українських телеканалів задля трансляції цілодобового телемарафону “Єдині новини UAразом”.

Хоча ряд телеканалів раніше добровільно об’єднались для трансляції цілодобового телемарафону, окремі телеканали продовжували власне мовлення, чергуючи його з телемарафоном. Серед таких телеканалів – “Еспресо”, “Прямий” та “5 канал”, які 12 годин транслювали телемарафон, а ще 12 годин провадили власне мовлення.

“Ми стверджували, що, хоча це рішення серйозно обмежує свободу слова на законних підставах, воно є непропорційним, оскільки досвід діяльності українських медіа за 40 діб війни переконливо довів: обмежувати свободу слова немає сенсу. Прагнення до свободи та хист самоорганізації нашого народу настільки потужні, що громадяни готові добровільно обмежити свої права й основоположні свободи без жодного примусу, якщо відчуватимуть у цьому необхідність. Журналісти самі узгоджують свої дії з військовими адміністраціями, а громадяни уважно стежать за рекомендаціями держави щодо поширення інформації, дотримуються їх та закликають дотримуватися інших”, – наголосили правозахисники.

Вони також зауважили, що на період воєнного часу відмовились від критики діючої влади, щоб протидіяти російським окупантам, і зазначили, що “Прямий”, “Еспресо” та “5 канал” з початку широкомасштабної війни жодного разу не публікували матеріалів, яким була б потрібна корекція від влади.

“Нам видавалося, що відкладене здійснення цього рішення РНБО протягом двох тижнів означає, що наші аргументи почуті. Проте 4 квітня телеканали “Прямий”, “Еспресо” та “5-й” були відключені від мовлення у цифровій мережі Т2″, – додали правозахисники.

У зверненні вказано, що невідомо, хто віддав наказ вимкнути мовлення опозиційних телеканалів, але він, без сумніву, є незаконним, адже таке рішення роз’єднує суспільство і шкодить боротьбі з російськими загарбниками.

Тому правозахисники просять президента України та все керівництво держави повернути в етер “Прямий”, “5 канал” та “Еспресо” та надалі утриматись від суттєвих обмежень свободи слова, яка є фундаментальною цінністю, і яку сьогодні Україна відстоює у протистоянні з Росією.

Звернення підписали:

Мирослав Маринович, віцеректор Українського католицького університету, член-засновник Української Гельсінської Групи, в’язень сумління у 1977- 1987 рр.

Йосиф Зісельс, дисидент, колишній політв’язень

Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи

Ігор Козловський, релігієзнавець, історик, письменник

Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини

Борис Захаров, директор благодійного фонду “Людина і право” та Гуманітарної студії “Хвиля”

Харківська правозахисна група

Українська Гельсінська спілка з прав людини

Чугуївська правозахисна група

Гельсінська ініціатива-ХХІ

Громадська організація “МАРТ”

Центр громадянських свобод

ГО “Територія успіху”

Ваад України

Конгрес національних громад України

БО Благодійний фонд “Людина і право”

Гуманітарна студія “Хвиля”

ГО Освітній центр “Простір толерантності”

Одеська обласна організація ВГО КВУ

ГО «Правозахисна Група «СІЧ»

Благодійна організація “Фонд милосердя та здоров’я”

ГО “Докудейз”

Медіа платформа “Вгору”

ГО “Черкаський правозахисний центр”