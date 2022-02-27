Представники України не будуть вирушати на перемовини у Гомелі. Нібито для цього до білоруського міста прибула російська делегація.

Про це повідомив прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у Facebook.

Формат перемовин у Гомелі обговорювався, проте в останній момент перемовники РФ висунули вимогу. Вона стосувалася того, аби українська армія спершу склала зброю. Тому, як зазначає Сергій Никифоров, сьогоднішні заяви від російської сторони, попри нашу відповідь, є лише інформаційним тиском і спробою перекласти відповідальність за зрив на Україну.

Прессекретар додав, що українська делегація готова до перемовин, але не буде “вислуховувати будь-які попередні умови”. Це стосується місця проведення зустрічі та формат. Зокрема речник додав, що представники України не можуть їхати до Білорусі, з території якої до наших міст прямують літаки та ракети.

“Так само у питаннях безпеки нашої делегації ми вимушені були б покладатися на гарантії сторони, яка приймає. З огляду на попередні події такі гарантії вартують дуже мало”, — наголосив Никифоров.

Стосовно перемовин позиція України залишається незмінною. Їх готові провести у будь-якому нейтральному місті: Баку, Стамбулі, Варшаві, Відні та інших. Тому Україна надалі буде запрошувати Росію до столу перемовин, аби вберегти життя військових.

“Кожен день зволікання вартуватиме РФ непоправними людськими та економічними втратами”, — резюмував речник.