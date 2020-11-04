На 18-му Європейському тижні регіонів та міст (#EURegionsWeek) презентовано новий курс ЄС на найближчі десять років з перспективою до 2050 року.

Визначено прагнення Європи в альянсі з країнами-партнерами трансформувати континент у перший клімато-нейтральний регіон планети. Дорожня карта досягнення цієї амбітної мети викладена у плані дій “Зелений пакт для Європи” (the European Green Deal).

Право представлятися під час #EURegionsWeek на конкурсній основі отримали 500 учасників, серед яких – альянс українських неурядових організацій Sustainable Ukraine, який вперше отримав цей статус. В рамках #EURegionsWeek відбулося понад 1500 подій, учасниками яких стали понад 46 тисяч осіб.

Усі заходи #EURegionsWeek відбувалися онлайн і тематично поєднували три платформи – розвиток громад; об’єднання та кооперація; “Зелена” Європа. Українські презентації переважно припали на третій тиждень – “Зелена” Європа. Дванадцять проєктів представили Східно-Європейська Асоціація розвитку водневої економіки, Асоціація інвесторів та роботодавців, Українська кооперативна федерація та офіс світової амбасадорки відновлюваних джерел енергії, співачки Руслани.

Українські проєкти на #EURegionsWeek показали точки дотику для транскордонної та транснаціональної співпраці в галузі водневої економіки, логістики, базальтових технологій, аграрного бізнесу, а також консолідації зусиль навколо порятунку Карпат.

Для широкого висвітлення подій #EURegionsWeek, формування міжнародної платформи для обговорення його ключових питань було реалізовано медіапроєкт Collaboration Bridge. З 20 по 23 жовтня українські та європейські фахівці змогли долучитися до обміну думками щодо 3D європейського порядку денного – децентралізації, діджиталізації та декарбонізації.

В українських заходах взяла участь Віола фон Крамон (Viola von Cramon), віцепрезидентка комітету Асоціації “ЄС-Україна” та депутатка Європарламенту і Бундестагу, яка зазначила, що для розвитку безвуглецевих індустрій важливо здобути політичну підтримку — адже потрібно переконати бізнес. Важка промисловість та металургія — це розвинуті в Україні сфери, з якими важко боротись, але вони сильно забруднюють довкілля. Суттєві зрушення можуть відбутись за рахунок додаткового фінансування та трансформування економіки і податкової системи. Україна має стати енергетично незалежною.

Головними підсумками Євротижня можна вважати:

Визначення спільних інтересів у трансформації Європи у кліматично нейтральний регіон планети, важливість зусиль кожної європейської країни, усіх інституцій громадянського суспільства

Значний інтерес до українських інновацій та технологій, інтеграції їх у загальну європейську стратегію розвитку

Потужний внутрішній український потенціал регіональної, міжгалузевої кооперації та співпраці щодо вирішення екологічних, соціальних та економічних проблем

Підкреслена незворотність змін: перехід на відновлювані джерела енергії, втілення відповідних заходів щодо декарбонізації виробництв як обов’язкової умови конкурентної здатності українського експорту на європейському ринку За оцінками фахівців, платформа Sustainable Ukraine стала ефективним механізмом співпраці та кооперації між неурядовими організаціями щодо створення синергії у втіленні транскордонних та транснаціональних проєктів. Вже сьогодні розпочато роботу над підготовкою до участі у Європейському тижні регіонів та міст наступного року, а також спеціальних заходів за пріоритетними напрямами для розвитку українських регіонів, втілення економічних, культурологічних та освітніх проєктів. Дякуємо за підтримку компаніям: “Миронівський хлібопродукт”, SIGNAL evet hall, KNESS Energy, та інформаційним партнерам: LB.ua, bykvu.com. Довідка:

Участь української команди організовується та координується платформою Sustainable Ukraine. Це платформа, що об’єднує українські асоціації, компанії та громадян для участі в European Week of Regions and Cities (#EURegionsWeek) та супровіду інших проєктів у Європейских програмах з співробітництва, транскордонної та транстериторіальної співпраці. Платформа Sustainable Ukraine продовжує свою роботу з проєктами та учасниками.

Платформа проєкту SUSTAINABLE UKRAINE:

sustainable-ukraine.eu

facebook.com/sustainableua

e-mail:[email protected]

#EURegionsWeek #SUSTAINABLE UKRAINE