Великі промислові компанії України проведуть відеоекскурсії виробництвом та покажуть, як технології четвертої промислової революції допомагають їхньому бізнесу. Подію другий рік поспіль ініціює IT-Enterprise.
Протягом тижня компанії проведуть відеоекскурсії виробництвом та покажуть ефект від технологій Industry 4.0 просто на місцях. Кожен день буде присвячений одному з підприємств. Учасники події зануряться в атмосферу заводів для ефективної передачі досвіду. Після відеоекскурсії відбудеться обговорення та сесія питань і відповідей з керівниками.
Подія буде цікава власникам бізнесу, CEO та директорам напрямків промислових компаній.
Час проведення форуму: 23-27 листопада по 1,5 години у режимі онлайн.
Приєднуйтесь! Квитки вже у продажу: https://trans4mation.global/
Ініціатор форуму – IT-Enterprise, постачальник рішень для цифрової трансформації середніх і великих підприємств. Партнери події – Microsoft Україна, Асоціація підприємств промислової автоматизації України (АППАУ).