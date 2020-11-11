23-27 листопада в Україні відбудеться Trans4mation week – форум, присвячений практиці Industry 4.0. Керівники українських компаній розкажуть про використання та впровадження технологій четвертої промислової революції. Цього року досвідом діляться INTERPIPE, “Донбасенерго”, FED, Метінвест – ЗЛМЗ.

Великі промислові компанії України проведуть відеоекскурсії виробництвом та покажуть, як технології четвертої промислової революції допомагають їхньому бізнесу. Подію другий рік поспіль ініціює IT-Enterprise.

Протягом тижня компанії проведуть відеоекскурсії виробництвом та покажуть ефект від технологій Industry 4.0 просто на місцях. Кожен день буде присвячений одному з підприємств. Учасники події зануряться в атмосферу заводів для ефективної передачі досвіду. Після відеоекскурсії відбудеться обговорення та сесія питань і відповідей з керівниками.

Подія буде цікава власникам бізнесу, CEO та директорам напрямків промислових компаній.

Час проведення форуму: 23-27 листопада по 1,5 години у режимі онлайн.

Приєднуйтесь! Квитки вже у продажу: https://trans4mation.global/

Ініціатор форуму – IT-Enterprise, постачальник рішень для цифрової трансформації середніх і великих підприємств. Партнери події – Microsoft Україна, Асоціація підприємств промислової автоматизації України (АППАУ).