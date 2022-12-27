Зараз прикордонники не бачать створення наступального угруповання, яке б могло здійснити наступ в Україну з Білорусі.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, ситуація на білоруському напрямку залишається повністю контрольованою, хоч є дещо напруженою, особливо в інформаційному полі.

“Білорусь, на жаль, не припиняє підтримувати Росію у війні, яку вона розв’язала проти нашої держави. Білорусь та Росія постійно нагнітають ситуацію, роблячи такий акцент на цьому напрямку. Водночас створення необхідного наступального угруповання, яке б було готове на цю мить здійснити вторгнення в Україну з цього напрямку, наразі не відмічається”, – наголосив Андрій Демченко.

А також зазначив, що прикордонні підрозділи й інші складові Сил оборони України, які посилюють кордон з Білоруссю, готові до будь-якого розвитку подій. Державна прикордонна служба України наростила оборонні позиції по лінії кордону та прикордонню. І роботи з інженерно-фортифікаційного укріплення продовжуються.

За його словами, підрозділи всіх Сил оборони постійно відпрацьовують заходи взаємодії. Проводиться мінування території. Ці та інші необхідні заходи відбуваються по всій протяжності кордону з Білоруссю, від Волині до Чернігівської області.

Щодо кордону з Росією, прессекретар Держприкордонслужби наголосив, що прикордоння українських деокупованих областей щодня піддається обстрілам. З початку цього місяця ворог понад 150 разів тероризував території Чернігівської та Сумської областей.

Зазначимо, що раніше у Державній прикордонній службі України заявили, що не фіксують переміщення військової техніки чи особового складу з Білорусі в бік українського кордону.

“На щастя, ситуація по кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Ми не відмічаємо якогось переміщення техніки або військовослужбовців по той бік кордону”, — заявив Андрій Демченко За його словами, Білорусь дійсно “посилила кордон з нашою країною”, ті підрозділи, які були кинуті на посилення кордону, залишаються, не змінюючи ні кількість, ні характер дій.

Наразі увага України прикута вглиб Білорусі, де відбуваються спільні навчання підрозділів РБ та РФ. Речник зауважив, що в Білорусі постійно “нагнітають”, аби змусити українців тримати на цьому напрямку значну кількість військових.